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Конец света наступит в 2020 году: Сатана и Антихрист сразятся с человеком – медиум из США

31 декабря 2019, 05:26

В 2020 году челочечеству грозит конец света. Но не только загадочная планета Нибиру угрожает Земле.

Конец света наступит в 2020 году
Конец света наступит в 2020 году / popmech.ru

Новый конец света наступит в 2020, когда лжепророк, Сатана и Антихрист восстанут и сразятся с человеком. Конец света 2020 предсказала великая Джин Диксон, которая когда-то предрекла убийство президенту Кеннеди.

Отметим, 13 мая 1956 года в журнале Parade вышла крохотная заметка Джин Диксон о том, что на президентских выборах 1960 года победу одержит демократ, которого убьют во время его президентства.

Более того, Диксон предсказала убийство Мартина Лютера Кинга, а также раннюю смерть красавицы Мэрилин Монро. 

Также Диксон предвидела запуск первого искусственного спутника Земли.

Так вот, в одном из пророчеств Дискон сказано, что в 2020 году наступит конец света. Об этом предсказательница сообщила в книге "Призыв к славе", которая вышла в свет еще в далеком 1970 году.

"Армагеддон наступит в 2020 году, когда лжепророк, Сатана и Антихрист восстанут и сразятся с человеком", - дословно сказано в книге, сообщает UNULAD.

Правда, не все верят в то, что стоит прислушиваться к предсказаниям о конце света Диксон. Причиной скепсиса послужило то, что многие предсказания Диксон не были точными.

К слову, предсказательница говорила, что смертельную болезнь, которая истребляет человечество – рак - удастся победить к 1967 году, а первый раз конец света должен был наступить ещё в 1962-м.

Тем не менее иногда к её словам прислушивалось даже высшее руководство США. В связи с этим математик Джон Аллен Паулос ввёл термин "эффект Джин Диксон", которым описывается ситуация, когда несколько сбывшихся предсказаний затмевают собой большое количество ошибочных.

При этом не только Дискон предсказала армагеддон 2020.  Уфологи, астронавты и медики тоже предрекли жителям Земли апокалипсис 2020.

Нибиру уничтожит Землю в 2020

По одной из версий, землян погубит загадочная планета Нибиру, которую часто замечают в небе над нашей планетой. Однако точно не известно, существует ли Нибиру на самом деле, поэтому версии о том, что Нибиру уничтожит Землю, пока не доказаны.

В 2020 году упадет астероид

По мнению экспертов в области изучения космоса, убить все человечество в 2020 году способен огромный астероид 2006QQ23, который ранее уже пролетал рядом с Землей. Если такой астероид упадет в воду, то возникнет целая серия разрушительных цунами и конец света 2020 – более, чем реальность.

Смертельная эпидемия 2020

В свою очередь забили тревогу врачи, которые обратили внимание на то, что в 2020 году люди начнут массово умирать из-за вируса гриппа. По прогнозам медиков, один из подвидов вируса мутировал, и справиться с гриппом будет практически невозможно.

Войны и голод 2020

В 2020-м к концу света также может привести мировой финансовый кризис. Экономисты прогнозируют обвал нефтяных котировок и торговые войны, что может привести к военным конфликтам и голоду.

Читайте такжеСтрашная грамота с Нибиру: посланник смерти предрек войну с пришельцами и конец света - уфологиНапомним, ранее геофизики заявили, что 23 сентября 2019 начнется Армагеддон. Ученые пришли к такому выводу, ибо скорость вращения Земли катастрофически упала и продолжала уменьшаться.

Так вот, на основании данных о снижении скорости вращения Голубой планеты, исследователи высчитали тот самый последний день Страшного суда.

"Земля остановилась после постоянного вращения не случайно - это роковой день для Солнечной системы", - отмечал специалист в области изучения космоса.

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