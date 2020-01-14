ВКонтакте произошел сбой – что случилось с Контактом сегодня

ВКонтакте хочет сделать более прозрачным получение данных

ВКонтакте не работает сейчас – 14 января 2020 (примерно с 16.20 по киевскому времени).

VK упал – и пока не собирается "вставать". География проблемы растянулась с запада до востока России, частично затронув соседние страны. Юго-западные регионы пострадали больше всего.

ВКонтакте либо не загружается вовсе, либо грузит страницы слишком долго. Кроме того, не подгружается лента новостей в соцсети. В диалогах часть пользователей получила плашку Deleted.

Также у ряда пользователей не работает ВК на телефоне, не работает ВК через мобильный интернет, то есть не только в браузере. Многие жалуются: "Не могу зайти в ВК с телефона". Или на то, что пользователь не заходит в ВК через приложение и обновить ленту новостей.

По данным Downdetector, на работу сайта жалуются 72% клиентов, проблемы с получением и отправкой сообщений возникли у 24%.

Что случилось с ВК сегодня? Пресс-служба ВКонтакте сбой подтвердила и заверила, что проблему пытаются решить. Так что остается лишь ждать, когда соцсеть ВК восстановится.

К 16:50 по киевскому времени (17:50 по Москве) ВК постепенно постанавливает работу. К примеру, часть пользователей уже может слушать музыку, хотя лента новостей и ряд иных функций все еще не доступны.

Пресс-служба ВКонтакте подтвердила сбой. "У пользователей могли возникнуть проблемы с загрузкой некоторых разделов ВКонтакте, но мы оперативно восстанавливаем работу", — сообщили Медузе в ВК.

По данным Downdetector, на работу сайта жалуются 72% клиентов, проблемы с получением и отправкой сообщений возникли у 24%

В прошлый раз соцсеть ложилась несколько месяцев назад, когда многие переживали, что с вк 4 ноября 2019. По официальной информации, в тот раз проблемы возникли с дата-центром после того, как соцсеть начала внедрять новую функцию — защиту своих пользователей от оскорблений.

Напомним, весной 2017 года тогдашний президент Петр Порошенко запретил ВКонтакте, Одноклассники, а также Яндекс, сервисы Mail.ru и дал добро на введение санкций в отношении крупнейших телекомпаний России.