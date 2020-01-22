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Ученые назвали продлевающий жизнь вид спорта

22 января 2020, 00:58

Максимально полезным для здоровья оказалось плавание.

плавание,пловец
Плавание продлевает жизнь / facebook.com/olympicua

Ученые в результате 32-летних исследований пришли к выводу, что плавание является самым полезным для здоровья аэробным видом спорта, поэтому способствуют увеличению продолжительности жизни.

Как утверждают исследователи из университета Южной Каролины в США, особую пользу приносит регулярное плавание.

Специалисты на протяжении 32 лет проанализировали результаты более 40 тысяч мужчин в возрасте от 20 до 90 лет. Исследования показали, что уровень риска смерти у пловцов на 50% ниже, чем у бегунов и любителей ходьбы.

Читайте такжеУченые назвали самую опасную диетуПо мнению ученых, плавание идеально подходит абсолютно всем категориям населения. Этим видом спорта могут заниматься даже те, кто страдает от различных хронических заболеваний. Особенно рекомендуют плавать больным артритом для облегчения симптомов. Также эта активность позволяет улучшить психологическое состояние человека.

Как ранее сообщалось, известная индийская специя куркума способна эффективно помочь в борьбе с возникновением ожирения и диабета II типа.

Напомним, в США ученые в результате ряда экспериментов пришли к выводу, что лекарства на основе куркумина, основного ингредиента куркумы, успешно подавляют раковые клетки и способствуют развитию здоровых.

ученые плавание спорт
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