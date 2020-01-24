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Конец света через 100 секунд – ученые огорошили новым прогнозом

24 января 2020, 00:06

Апокалипсис еще никогда не был настолько близок, как в 2020 году.

Конец света через 100 секунд – ученые огорошили новым прогнозом
Конец света через 100 секунд – ученые огорошили новым прогнозом / 1zoom.ru

Конец света уже не за горами, объявили ученые-атомщики из Чикаго. Их Часы судного дня 2020 приблизили апокалипсис.

23 января 2020 года стрелки судных часов – которые символично отсчитывают последние минуты человечества – перевели на 100 секунд к полуночи.

Этим специалисты чикагского Bulletin of the Atomic Scientists отчаянно пытаются сигнализировать миру, что Земля еще никогда не была настолько близка к глобальной катастрофе, как в 2020 году.

Читайте такжеРоссия слямзила северное сияние: ученые рассказали, что приближает апокалипсис на ЗемлеНа этот раз причиной конца Земли и человечества исследователи назвали "абсолютно неприемлемое состояние мировых дел":

  • ядерная угроза из-за обострения ирано-американского конфликта;
  • изменения климата.

"Сейчас мы выражаем, насколько мир близок к катастрофе в секундах, а не в часах или даже минутах", – подчеркнул глава Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон.

Напомним, в прошлом году ученые также высчитывали, насколько человечество близко к апокалипсису по Часам судного дня 2019. В тот раз отмечалось, что так близко к концу света мир был всего раз.

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