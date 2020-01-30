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Номер квартиры и судьба: нумерологи рассказали, кому "светит" успех

30 января 2020, 09:03

Самые удачные номера квартир это №5, №7 и №9.

номер квартиры
Номер квартиры влияет на судьбу  / Фото pixabay.com

Нумерологи утверждают, что цифры несут в себе информацию и энергию, поэтому могут управлять нашим будущим. Причем влияет на судьбу даже номер квартиры, в которой человек проживает. Эксперты помогли разобраться, как номер квартиры влияет на благосостояние, и посоветовали адаптироваться к определенному энергетическому фону.

Номер квартиры и судьба

Значение имеют только числа от 1 до 9 - именно они несут в себе тайный смысл.  Если ваша квартира имеет двузначный или трехзначный номер, нужно просто сложить все цифры, пока не получится цифра от 1 до 9, пишет DELFI

Единица. Эта цифра говорит, что успех зависит от окружения. Дома важно обеспечить благоприятную атмосферу – чаще убираться и избавляться от хлама. Кроме того, единица помогает находить общий язык с людьми.

Двойка. Успех в деле гарантирован, если уделять повышенное внимание к деталям. В квартирах с №2 немного позитивных энергетических потоков, поэтому людям нужно чаще обращаться к здравому смыслу и меньше рисковать.

Тройка влияет на настроение людей, а значит, и на их успех. Такой номер квартиры поможет преодолевать препятствия, развиваться духовно и пользоваться успехом у противоположного пола. Тройка укрепляет любовь и брак, под ее покровительством полезно жить тем, кто ищет вторую половинку. Также тройка принесет удачу большим семьям.

Четверка помогает людям найти свое призвание в жизни. Это число заключает в себе силу всех четырех стихий и направлений. В доме под №4 царит идиллия, гармония и любовь.

Пятерка. Эта цифра помогает жильцам быстро очищаться от негативной энергии. Жителям квартиры №5 им не грозят невзгоды, расставания и одиночество. Это самый удачный номер квартиры для тех, кто желает вести спокойную и размеренную жизнь.

Шестерка не сулит успехов в финансовой и материальной сфере. Зато поможет людям привлечь в свою жизнь любовь и искреннюю духовную радость. Шестерка обостряет интуицию жителей квартиры, помогает им лучше понимать друг друга.

Семерка. Квартира, находящаяся под влиянием этого числа, защищена от негатива, обладает невероятно мощной энергией и защищает людей от недоброжелателей, врагов, случайных угроз извне. Еще энергетика семерки хорошо влияет на здоровье, сулит финансовый успех и счастье в любви.

Восьмерка привлекает материальные блага, поэтому хорошо в доме будут чувствовать себя те, кто целью жизни ставит работу и увеличение заработка. При этом жителям квартиры №8 нужно больше отдыхать и меньше переживать по пустякам.

Девятка - символ спокойствия и размеренности, она считается одним из лучших номеров для квартиры. Она принесет людям успех во всех сферах жизни. Однако действует не покровительство только настолько, насколько того требует та или иная ситуация.

Напомним, ранее эксперты выяснили, какой самый лучший возраст в жизни человека, когда сбываются все мечты и достигаются цели. Оказалось, что это возраст Христа – 33 года.

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