Номер квартиры и судьба: нумерологи рассказали, кому "светит" успех

Номер квартиры влияет на судьбу / Фото pixabay.com

Нумерологи утверждают, что цифры несут в себе информацию и энергию, поэтому могут управлять нашим будущим. Причем влияет на судьбу даже номер квартиры, в которой человек проживает. Эксперты помогли разобраться, как номер квартиры влияет на благосостояние, и посоветовали адаптироваться к определенному энергетическому фону.

Номер квартиры и судьба

Значение имеют только числа от 1 до 9 - именно они несут в себе тайный смысл. Если ваша квартира имеет двузначный или трехзначный номер, нужно просто сложить все цифры, пока не получится цифра от 1 до 9, пишет DELFI.

Единица. Эта цифра говорит, что успех зависит от окружения. Дома важно обеспечить благоприятную атмосферу – чаще убираться и избавляться от хлама. Кроме того, единица помогает находить общий язык с людьми.

Двойка. Успех в деле гарантирован, если уделять повышенное внимание к деталям. В квартирах с №2 немного позитивных энергетических потоков, поэтому людям нужно чаще обращаться к здравому смыслу и меньше рисковать.

Тройка влияет на настроение людей, а значит, и на их успех. Такой номер квартиры поможет преодолевать препятствия, развиваться духовно и пользоваться успехом у противоположного пола. Тройка укрепляет любовь и брак, под ее покровительством полезно жить тем, кто ищет вторую половинку. Также тройка принесет удачу большим семьям.

Четверка помогает людям найти свое призвание в жизни. Это число заключает в себе силу всех четырех стихий и направлений. В доме под №4 царит идиллия, гармония и любовь.

Пятерка. Эта цифра помогает жильцам быстро очищаться от негативной энергии. Жителям квартиры №5 им не грозят невзгоды, расставания и одиночество. Это самый удачный номер квартиры для тех, кто желает вести спокойную и размеренную жизнь.

Шестерка не сулит успехов в финансовой и материальной сфере. Зато поможет людям привлечь в свою жизнь любовь и искреннюю духовную радость. Шестерка обостряет интуицию жителей квартиры, помогает им лучше понимать друг друга.

Семерка. Квартира, находящаяся под влиянием этого числа, защищена от негатива, обладает невероятно мощной энергией и защищает людей от недоброжелателей, врагов, случайных угроз извне. Еще энергетика семерки хорошо влияет на здоровье, сулит финансовый успех и счастье в любви.

Восьмерка привлекает материальные блага, поэтому хорошо в доме будут чувствовать себя те, кто целью жизни ставит работу и увеличение заработка. При этом жителям квартиры №8 нужно больше отдыхать и меньше переживать по пустякам.

Девятка - символ спокойствия и размеренности, она считается одним из лучших номеров для квартиры. Она принесет людям успех во всех сферах жизни. Однако действует не покровительство только настолько, насколько того требует та или иная ситуация.

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