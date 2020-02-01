Не пить воду и не снимать носки: названа неожиданная опасность самолетов

Вирусы могут содержаться на страницах бортовых журналов и на встроенных развлекательных экранах / Фото pixabay.com

Самолет – бесспорно очень быстрый и удобный способ передвижения, однако пассажиров подстерегают на борту неожиданные опасности. В связи с эти эксперты собрали список полезных советов, что не стоит делать в самолете, чтобы не навлечь на себя неприятности.

Прежде всего, не рекомендуется оставлять ценные вещи в сумках, которые хранятся на багажной полке во время рейса. Дело в том, что на борту могут орудовать воры, которые только и ждут момента, когда свет в салоне отключится, а пассажиры заснут. Таким образом, можно легко остаться без ноутбука или кошелька, передает Daily Mail.

Еще одна неожиданная опасность, которая может подстерегать путешественника на борту самолета, - это некачественная вода. Эксперты не советуют пить воду из-под крана в туалетной комнате и чистить ею зубы. В этой воде обитают "все бактерии и паразиты на свете". Вирусы также могут содержаться на страницах бортовых журналов и на встроенных развлекательных экранах.

"Самолеты являются одним из самых биологически опасных мест на земле и над землей, так что в любые незначительные раны на коже могут проникнуть опасные для жизни бактерии", - пояснили эксперты.

В связи с этим пассажирам советуют никогда не прикасаться к вещам, в которых нет острой необходимости, а также не снимать носки во время перелета.

Кроме того, пассажирам настоятельно рекомендуют не спорить с бортпроводниками, слишко долго сидеть в кресле без движения и пить мало воды.

Напомним, 30 января телеведущая, редактор и продюсер Ксения Собчак самоизгнала себя с рейса SU 6034 авиакомпании Россия из города Москва в Санкт-Петербург. Когда стюардессы попросили людей пристегнуться ремнями, Собчак встала и заявила, что не собирается пристегиваться и вообще отказывается лететь.