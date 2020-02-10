  1. Главная
  3. Наука

Ученые обосновали ответ, что появилось раньше – яйцо или курица

10 февраля 2020, 16:26

Ответ нашелся в яичной скорлупе.

Что появилось раньше курица или яйцо – правильный ответ
Что появилось раньше курица или яйцо – правильный ответ / 1zoom.ru

Что появилось раньше – яйцо или курица – этим вопросом терзается не одно человеческое поколение. В том числе и особый вид людей разумных – ученые.

Палеонтологи ранее заявили, что яйцо: от котилозавров способность размножаться яйцами перешла к динозаврам, млекопитающим и затем к птицам.

А вот исследователи Библии и генетики утверждают: первым был родитель, то есть курица. Этот живой организм мутировал – и стал детенышей откладывать в яйцах.

В яичниках курицы ученые обнаружили белок Ovocleidin-17, который играет ключевую роль в формирование скорлупы.

Читайте такжеВитамин Е – для чего и как принимать главный витамин красотыСкорлупа куриного яйца состоит из карбоната кальция на 90%. Она содержит огромное количество микроэлементов: фтор, медь, железо, молибден, марганец, серу, фосфор, кремний, цинк и другие. Но всё это курица получает из пищи. А вот Ovocleidin-17 вырабатывается исключительно самой курицей. Следовательно, чтобы появилось яйцо, совершенно необходима, собственно, курица.

Так что для не-сторонников философских и риторических ответов на вопрос, что появилось раньше – яйцо или курица – предлагаем этот научно обоснованный ответ.

Ранее врач объяснил, какие яйца несут опасность. В них живет одна из самых опасных бактерий – сальмонелла.

ученые исследование яйцо курица
Сейчас вы просматриваете новость «Ученые обосновали ответ, что появилось раньше – яйцо или курица». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

17:41
В Слуге народа пояснили, что будут делать с фейковыми Telegram-каналами
17:40
Вирус в Китае: cтало известно, куда поместят увезенных украинцев Видео
17:35
Киану Ривза превратили в ледяного воина Саб-Зиро из Mortal Kombat 11 Видео
17:07
Ветер свирепствует на Западной Украине: пассажирские поезда застряли
17:02
Политолог рассказал, станет ли Зеленский интегрировать ОРДЛО под власть Киева
16:55
Коронавирус нашли у еще одного украинца Видео
16:48
Глава Xbox рассказал о будущем эксклюзивных игр на платформе
16:47
Теперь распространяется по-новому: чем снова ошарашил коронавирус Видео
16:35
"Угроза коронавируса": в киевском универе из-за китайца закрыли целый этаж Видео
16:26
Ученые обосновали ответ, что появилось раньше – яйцо или курица
16:23
Витренко рассказал, как в Нафтогазе хотят взять Газпром в судебные тиски
16:18
"Обкуренная мерзость": в Сети обсуждают меру пресечения "стерве" Звиробий Видео
16:05
Когда Сретение 2020 и как отмечаем – что не забыть Видео
16:01
В Киеве впервые выступят легендарные музыканты в составе группы Sons of Apollo новости компании
15:43
"Б*яяяять как лошадь, теперь уволят": в России телеведущая похохотала над льготами Видео
15:40
Оскар 2020: засветы и откровенные наряды на церемонии награждения Фото
15:15
Windows 7 отказалась выключаться у сотен людей по всему миру
15:05
Модные асимметричные стрижки с потрясающим эффектом омоложения фото Фото
14:56
Обмен послами между Украиной и Россией: высказались у Путина
14:45
"Дегенераты подожгли": в Запорожье жестоко поиздевались над котом
14:20
Как карась в канализации: спасатели в Киеве достали из сливной ямы голого мужчину - видео 18+ Видео
14:14
"Вирус в Ухане адский": из Китая срочно эвакуируют украинцев Видео
14:00
Чернобыль 2020: дата выхода, актеры и сюжет сериала Видео
13:40
Названо популярное средство для макияжа, которое дико старит лицо
13:35
Новинки кино: Паразиты - трагикомедия о богатых и бедных Фото Видео
13:25
На Львовщине под лед ушли люди, есть жертва
13:12
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: сексуальные связи и денежный нежданчик Видео
12:41
Что чаще всего провоцирует рак: онколог назвал "страшный" продукт Видео
12:36
Витамин Е – для чего и как принимать главный витамин красоты Видео
12:35
У Пристайко ответили на предложение Лаврова обменяться послами
12:31
Матюки и выбитые зубы: в украинском самолете произошло жестокое побоище - видео
12:16
"В один угол Кличко, в другой Путина": преемница Меркель отказалась стать бундесмамой Видео
12:13
Коронавирус на лайнере Diamond Princess: стало известно о состоянии зараженного украинца Видео
11:59
Маленькие женщины 2019 - самый лучший фильм-драма Видео
11:56
Ирина Морозюк в трусах спела украинский гимн и поплатилась - видео Видео
11:50
Гибель детей из России в Таиланде: названа возможная причина столкновения катеров
11:46
Ненасытный Шулявский мост: у Кличко рассказали о подорожании реконструкции путепровода
11:42
Погода на завтра: синоптик напугала прогнозом и призвала украинцев быть осторожными Видео
11:41
Від пацанки до панянки 2020: эксклюзивный саундтрек от Jerry Heil Видео
11:23
Лавров посетовал, как Зеленский "расстроил" РФ на саммите в Париже
11:01
Коболев: Приватизация Нафтогаза – простой способ снять дискуссию о зарплатах Видео
11:00
"Уровень 15-летнего мальчика": Кондратюк раскритиковал Нацотбор 2020
10:35
В Одессе сгорели 20 авто: подробности ужасного пожара и фото с места происшествия Фото
10:34
Киев подготовил новые санкции против России: кого коснутся
10:34
В Минобороны рассказали, что творится с разведением сил на Донбассе
10:31
У вырванных из лап боевиков "ЛНР" и "ДНР" заложников нет жилья - Денисова Видео
10:25
Фильм Кролик Джоджо 2020: что делать, если мой друг - Гитлер Видео
10:16
Дата выхода 7 сезона Сватов перенесена: что случилось
10:15
Коболев пообещал порадовать украинцев ценой на газ феврале 2020
10:11
Путинский режим смертельно болен мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять