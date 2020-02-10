Ученые обосновали ответ, что появилось раньше – яйцо или курица

Ответ нашелся в яичной скорлупе.
Что появилось раньше – яйцо или курица – этим вопросом терзается не одно человеческое поколение. В том числе и особый вид людей разумных – ученые.
Палеонтологи ранее заявили, что яйцо: от котилозавров способность размножаться яйцами перешла к динозаврам, млекопитающим и затем к птицам.
А вот исследователи Библии и генетики утверждают: первым был родитель, то есть курица. Этот живой организм мутировал – и стал детенышей откладывать в яйцах.
В яичниках курицы ученые обнаружили белок Ovocleidin-17, который играет ключевую роль в формирование скорлупы.
Читайте такжеВитамин Е – для чего и как принимать главный витамин красотыСкорлупа куриного яйца состоит из карбоната кальция на 90%. Она содержит огромное количество микроэлементов: фтор, медь, железо, молибден, марганец, серу, фосфор, кремний, цинк и другие. Но всё это курица получает из пищи. А вот Ovocleidin-17 вырабатывается исключительно самой курицей. Следовательно, чтобы появилось яйцо, совершенно необходима, собственно, курица.
Так что для не-сторонников философских и риторических ответов на вопрос, что появилось раньше – яйцо или курица – предлагаем этот научно обоснованный ответ.
Ранее врач объяснил, какие яйца несут опасность. В них живет одна из самых опасных бактерий – сальмонелла.