Ученые представили пластырь для лечения диабета

Диабет можно стабилизировать при помощи пластыря / Фото: УНИАН

В США успешно завершились тестирования пластыря, который позволит доставлять в организм человека инсулин для нормализации состояния людей с сахарным диабетом.

Как сообщается на сайте Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе, технология позволит делать впрыскивания инсулина в организм человека для избавления от уколов.

Эксперименты специалисты проводили на свиньях, но уже готовы применить его для людей. Ранее препарат уже проверили на мышах. Теперь ученые подали заявку на одобрение технологии для клинических исследований на людях.

Читайте такжеУченые объяснили, грозит ли миру пандемия коронавирусаПластырь впрыскивает в организм человека инсулин, когда уровень сахара достигает критической отметки. Процедура проходит безболезненно. Когда уровень сахара нормализуется, подача инсулина прекращается.

"Разработать технологию умной доставки инсулина в организм человека всегда было мечтой. Если результаты клинических исследований подтвердят эффективность у людей, но это станет революцией в лечении диабета", — заявил соавтор исследования Джон Бьюз.

Ученые уверены, что открытие позволит заменить людям ежедневные инъекции инсулина.

Напомним, ранее эксперты назвали простой десерт, который молодит.

Кроме того, ученые рассказали рецепт соуса, который омолаживает организм.