Удар через белок: ученые придумали новый способ борьбы с раком

Лаборатория. Иллюстративное фото / УНИАН

Раковые опухоли подвергаются лечению новым способом, основанным на уничтожении злокачественных клеток.

Как сообщает портал Еurekalert, к такому выводу после длительных исследований пришла группа ученых из Медицинской школы имени Перельмана в Пенсильванском университете (США).

По словам исследователей, в теле ежесуточно миллионы клеток делают "самоубийство" - чтобы защитить организм от мутаций, способных причинить вред. При этом раковые клетки в жесткой форме игнорируют сигналы, посылаемые иммунной системой человека.

Новый способ борьбы с раковыми клетками удалось найти после того, как ученые закончили наблюдение за белком ATF4 в лимфоме, клетках молочной железы и кишечника.

Исследователи выяснили, что вышеуказанный белок хорошо контролирует химический путь, работающий с геном MYC. Он управляет ростом и позволяет опухоли захватывать клетки во время мутации белка. Остановив его, раковые клетки вырабатывают слишком много ATF4, тем самым стимулируя собственную смерть.

Напомним, ранее британские ученые развенчали миф о том, что легкие человека не способны вылечить канцерогенные мутации, вызванные курением и приводящие к раку легких. Позднее ученые из Имперского колледжа Лондона в результате ряда экспериментов пришли к выводу, что регулярное употребление овощей и фруктов способно защитить организм человека от онкологии.