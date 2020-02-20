Ученые выявили пользу средиземноморской диеты для пожилых людей

Средиземноморская диета способна остановить процесс старения / pohudejkina

Ученые озвучили целительные свойства средиземноморской диеты для людей пожилого возраста.

Группа исследователей из Италии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Польши тщательно изучила микробиом кишечника около 600 человек в возрасте от 65 до 79 лет.

Специалисты пришли к выводу, что питание в рамках средиземноморской диеты провоцирует рост кишечных бактерий, который способны приостановить процесс старения организма.

По словам ученых, диета помогает выработать в кишечнике полезные бактерии, что позволит активизировать работу мозга и усилить память. Также в организме происходит процесс подавления воспалительных химических процессов, которые наносят непоправимый вред организму человека.

Эксперты отмечают, что необходимо внимательно относиться к подбору продуктов. В частности, особую пользу несут помидоры, лук и прочие овощи. Они позволят активизировать кишечные бактерии, которые предотвращает потерю физической силы и когнитивные нарушения. А ограниченное количество продуктов спровоцирует потерю физической силы, что особенно характерно для пожилых людей.

Уточняется, что средиземноморская диета должна быть богата фруктами, овощами, орехами, бобовыми, оливковым маслом и рыбой, а также содержать небольшое количество красного мяса и насыщенных жиров.

В пожилом возрасте происходит ослабевание защитных функций организма, и этот процесс позволит скорректировать средиземноморская диета с правильным рационом.

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