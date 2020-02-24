Ученые выяснили, почему в Украине аномально теплая зима

Теплая зима / Reuters

Ученые после долгих исследований назвали причину аномально теплой зимы в Европе, Украине и США - низкое атмосферное давление на Северном полюсе.

Соответствующее сообщение опубликовало агентство Bloomberg, основываясь на исследовании, проведенном учеными-экспертами из организаций Weather Underground и Weather Tiger LLC.

Исследователи отмечают, что в районе Северного полюса Земли сформировалась крупная и устойчивая область низкого атмосферного давления. Потому-то холодные потоки воздуха циркулируют в основном в северных областях планеты и в южные районы Земли не попадают.

Кроме того, согласно данным синоптиков Укргидрометцентра, в феврале 2020-го среднемесячная температура в Украине составляла от 0 до +3 градусов, а в южной части (на Закарпатье и Прикарпатье) - 0+3 градусов.

Напомним, ранее эксперт-синоптик Елена Донич (начальник отдела климатологии Центральной геофизической лаборатории) предупредила украинцев о возможной весенней аномалии с засухой.