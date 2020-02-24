Половой внедреж: ученые рассказали, возможен ли секс в космосе

Секс и космос. Иллюстративное фото / Мир фантастики

Группа ученых из Канады придумала оригинальный способ того, как в условиях космоса астронавты на станциях могут сбрасывать сексуальное напряжение.

Соответствующее сообщение опубликовал портал НВ. По словам руководителя проекта из Университета Конкордия Саймона Дубе, астронавтам и будущим космотуристам предлагают использовать космонавтам специальные секс-игрушки — эро-ботов.

Ими могут быть как уже стандартные модели секс-роботов, так и новейшие гаджеты с поддержкой виртуальной реальности и встроенным искусственным интеллектом.

"Эро-боты предлагают возможность интимных отношений с искусственными агентами, адаптированными к потребностям их пользователей", — рассказал Дубе.

По словам ученого, обычный секс в космосе практически невозможен, особенно в условиях невесомости.

Напомним, ранее ученые рассказали, чем опасны секс-роботы для человеческих браков. Позднее инженеры поведали, что секс-роботов научат отказывать мужчинам в интиме.