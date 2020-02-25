Ученые предупредили о смертельной опасности куриных яиц

Яйца полезны для здоровья, но в ограниченном количестве / Фото: depositphotos

В США ученые пришли к выводу, что безопасной нормой для человека является два яйца в неделю.

Как сообщается в медицинском журнале JAMA, в исследовании приняли участие 30 тысяч человек, данные собирались в течение 17 лет.

По мнению исследователей, употребление в пищу двух куриных яиц в течение семи дней – это оптимальный вариант для здоровья. Повышение нормы может привести к повышению уровня холестерина в крови, что чревато проблемами в работе сердечно-сосудистой системы.

Уточняется, что большое количество холестерина содержится в яичном желтке – в среднем около 185 миллиграммов. Специалисты настаивают, употребление 300 миллиграммов холестерина в день повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 17%, а преждевременной смерти - на 18%.

Три – четыре яйца в неделю, согласно исследованию, стимулируют риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, а риск преждевременной смерти - на 8%.

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