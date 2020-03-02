Ученые выявили опасность позднего ужина

Поздний ужин вреден для организма / 1zoom.ru

В США ученые Колумбийского университета в результате исследований пришли к выводу, что поздний ужин грозит сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

Как сообщает Live Science, медики обследовали 13 тысяч людей в возрасте от 18 до 76 лет.

В ходе экспериментов исследователи проанализировали заболевания пациентов и их пищевые предпочтения. Также у добровольцев на протяжении определенного времени ежедневно измеряли давление, уровень сахара и других метаболитов в крови.

Часть пациентов была склонна к поздним ужинам. У них был выявлен более высокий уровень сахара в крови и большой показатель инсулинорезистентности. Как правило, у них повышалось давление, что провоцировало сердечно-сосудистые заболевания.

Исследования показали, что прием пищи вечером повышает риски развития гипертонии на 29%, а преддиабета, после которого у 70% людей развивается диабет второго типа — на 19%. Причину объяснили биологическим ритмом организма, который реагирует на смену дня и ночи.

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