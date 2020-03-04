Ученые предупредили кареглазых людей о неожиданной опасности

Карие глаза плохо пропускают солнечный свет / Фото pixabay.com

Карие глаза обладают особой магией и шармом, однако ученые подметили неожиданную опасность для здоровья людей с таким цветом глаз. Оказалось, что они больше подвержены беспричинным депрессиям, чем голубоглазые, сероглазые и зеленоглазые люди.

Ученые из Южного Уэльса провели исследование с участием более двух тысяч человек и выяснили, что у кареглазых людей сезонные аффективные расстройства проявляются гораздо чаще, передает medikforum.

Причина кроется в том, что темные оттенки глаз хуже пропускают солнечный свет, поэтому у кареглазых людей почти не вырабатывается гормон счастья серотонин. В связи с этим люди с темным цветом глаз больше остальных подвержены депрессиям и плохому настроению без видимых на то причин.

К слову, исследователи также высказали предположение, что голубой цвет глаз возник тысячи лет назад именно для того, чтобы уберечь человека от зимней депрессии.

Как сообщал Главред, ранее психолог дала важные советы, как пережить зимнюю хандру, когда появляется сонливость и тяга к сладкому.