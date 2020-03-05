Антибиотики не справятся: в РФ "напечатали" новую непобедимую супербактерию

В РФ создали новую супербактерию / УНИАН

Ученые на Международной космической станции создали новую супербактерию. Так, кишечная палочка будет невосприимчивость к антибиотикам.

По данным ТАСС, новую бактерию создали с помощью 3D-принтера. Отмечается, что печать в биопринтере на МКС ведется в специальных боксах при помощи спецматериала с клетками. Данные бактерии удалось вырастить на орбите еще в сентябре 2019 года. После возвращения на Землю их передали в Институт им. Гамалеи, где проводили тесты. Согласно результатам исследования, микроорганизмы стали агрессивными и устойчивыми к антибиотикам.

"Морфологический анализ завершен. Бактерии становятся антибиотикорезистентными", – говорится в сообщении.

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Ученые сообщили, что выращенные на МКС бактерии собирались в пленки, из-за чего традиционная терапия антибиотиками нем дает результата.

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