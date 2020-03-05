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Антибиотики не справятся: в РФ "напечатали" новую непобедимую супербактерию

5 марта 2020, 03:43

Бактерию создали на МСК и после транспортировали на Землю

В РФ создали новую супербактерию
В РФ создали новую супербактерию / УНИАН

Ученые на Международной космической станции создали новую супербактерию. Так, кишечная палочка будет невосприимчивость к антибиотикам.

По данным ТАСС, новую бактерию создали с помощью 3D-принтера. Отмечается, что печать в биопринтере на МКС ведется в специальных боксах при помощи спецматериала с клетками. Данные бактерии удалось вырастить на орбите еще в сентябре 2019 года. После возвращения на Землю их передали в Институт им. Гамалеи, где проводили тесты. Согласно результатам исследования, микроорганизмы стали агрессивными и устойчивыми к антибиотикам.

"Морфологический анализ завершен. Бактерии становятся антибиотикорезистентными", – говорится в сообщении.

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Ученые сообщили, что выращенные на МКС бактерии собирались в пленки, из-за чего традиционная терапия антибиотиками нем дает результата. 

Как ранее сообщал Главред, на сайте продаж OLX.ua появилось множество товаров, которые якобы помогают не подцепить опасный вирус из Китая.

бактерия МКС новости России антибиотики
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