Суперлуние 2020: когда наблюдать, и в чем поможет

Суперлуние 2020 может помочь реализовать творческие планы, сказала эзотерик / Reuters

В ночь на вторник, 10 марта, в Украине можно будет наблюдать первое суперлуние 2020 – астрономическое явление, при котором Луна находится к Земле ближе, чем обычно.

Во время такого явления яркость спутника нашей планеты увеличивается почти на треть. Считается, что суперлуние может повлиять на жизнь человека.

Эзотерик Анастасия Лисицина отметила, что суперлуние будет усилено полнолуние. По ее словам, Луна способна повлиять на жизнь человека, в частности, может помочь реализовать деловые и творческие планы, пишет ТСН.

Мартовское суперлуние – влияние на человека:

Сила Луны предоставит возможность объединить интуицию и прагматичный подход и поможет достичь поставленных целей;

В суперлуние стоит заниматься всем, что связано с обновлением, освобождением и самосовершенствованием;

Прекрасное время, чтобы обсудить со своим партнером движение дальше.

Ранее сообщалось, что полнолуние в марте 2020 года произойдет вечером 9 числа. Астролог Влад Росс говорил, что мартовское полнолуние будет благоприятным, гармоничным.