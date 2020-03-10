Может маскироваться под другую болезнь: названы новые симптомы коронавируса

Коронавирус теперь имеет такие же симптомы как и лихорадка денге / Фото pixabay.com

Коронавирус COVID-19 не только мутировал, но и обрел способность маскироваться под другую болезнь. Это может иметь серьезные последствия для заболевшего, поэтому важно проводить точную диагностику на коронавирус.

В Сингапуре в больницу поступили два пациента, у которых были типичные симптомы заболевания лихорадкой денге – у них была высокая температура и сыпь. На короновирус ничто не указывало – не было привычных для COVID-19 насморка, кашля, болей в горле, передает The Straits Times.

Со временем состояние здоровья людей не улучшилось, поэтому врачи проверили пациентов на коронавирус - анализы были положительными. Таким образом, сингапурские ученые пришли к выводу, что иногда лабораторные исследования "могут показывать ложноположительные результаты на денге".

Читайте такжеВ ВОЗ спрогнозировали, исчезнет ли коронавирус летом

Напомним, по состоянию на утро 10 марта в мире сейчас официально подтверждены 114 219 случаев заболевания коронавирусом, умерли 4 026 человек, выписаны из больниц - 64 147 человек. Стоит отметить, что Италия - наиболее пострадавшая от вируса страна после Китая. Там за сутки вирус COVID-2019 подхватили почти 2 тысячи человек.

Как сообщал Главред, индийские врачи дали советы, как изменить свой рацион, чтобы укрепить иммунную систему и, соответственно, снизить риски инфицирования коронавирусом.