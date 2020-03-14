Врачи раскрыли жуткие факты о коронавирусе: в чем неожиданная опасность

Инфекция может распространяться через слизистые оболочки от носа и до прямой кишки / Фото pixabay.com

Опасный китайский коронавирус, из-за пандемии которого в Украине объявили карантин до 3 апреля, поражает не только легкие, но и другие жизненно важные органы – сердце, почки, печень.

Врачи предупредили, что инфекция может распространяться через слизистые оболочки от носа и до прямой кишки. Впрочем, пока что неизвестно, может ли вирус повлиять на мозг. Однако есть предположения, что инфекция влияет на нервные клетки, пишет The New York Times.

Как коронавирус поражает организм

Медики описали весь процесс проникновения в организм коронавируса COVID-19 и распространения инфекции по телу.

В частности, вирус попадает в организм человека через дыхательные пути – это может произойти от кашля или чихания, он может проникнуть через нос, рот или глаза. Вирусные частицы быстро перемещаются в задние носовые ходы и в слизистые оболочки задней части горла, прикрепляясь к определенному рецептору в клетках.

Частицы коронавируса имеют остроконечные белки, которые торчат из их поверхностей. Эти шипы зацепляются за клеточные мембраны, таким образом COVID-19 проникает в клетку человека. Копии вируса размножаются, они разрываются и заражают соседние клетки – так возникает боль в горле и сухой кашель.

Затем коронавирус постепенно проникает в бронхи. Когда вирус достигает легких, их слизистые оболочки воспаляются. Это может повредить альвеолы ​​или мешочки легких, и им приходится работать усерднее, выполняя свою функцию снабжения кислородом крови. Отек и нарушение потока кислорода могут привести к тому, что эти области в легких заполнятся жидкостью, гноем и мертвыми клетками. Может возникнуть пневмония, инфекция в легких.

Далее вирус с обеих сторон легкого двигается к верхним дыхательным путям и трахее. На компьютерной томографии это выглядит как туманная завеса.

КТ при коронавирусе / Фото The New York Times

Напомним, на фоне стремительно растущих случаев заражения китайским вирусом индийские врачи дали советы, как изменить свой рацион, чтобы укрепить иммунную систему и, соответственно, снизить риски инфицирования COVID-19.

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Как сообщал Главред, новый китайский коронавирус оброс множеством мифов. В ВОЗ успешно их развенчали. В частности, в организации заявили, что COVID-19 не разносится по воздуху на большие расстояния, не передается через предметы и банкноты. Кроме того не стоит пытаться защититься от коронавируса при помощи наркотиков или детской мочи – это точно не поможет. Эксперты советуют: чтобы не заразиться китайским вирусом, лучше чаще мыть руки.