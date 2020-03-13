Ученые бьют тревогу: коронавирус вышел из-под контроля

Коронавирус вышел на новый, спорадический уровень/ Фото Reuters

Опасный коронавирус Covid-19, о пандемии которого на днях заявили в ВОЗ, вышел на новый, спорадический уровень. То есть человек может заразиться, даже если он не контактировал напрямую с инфицированными и не посещал опасные регионы.

Новую фазу заболевания зафиксировали в Малайзии. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны. В ведомстве заявили, что проводили наблюдение для выявления спорадических случаев путем тестирования образцов от пациентов, не имевших истории поездок в опасные страны или контактов с подтвержденными случаями коронавируса.

"По состоянию на 11 марта было протестировано в общей сложности 600 образцов, и один образец оказался положительным для Covid-19", – сказал глава Минздрава Нур Хишам Абдулла, передает The Star.

Возникновение спорадического случая свидетельствует о том, что болезнь распространилась в обществе и вышла из-под контроля. Это соответствует третьей фазе распространения заболевания.

В Малайзии проводят расследование, чтобы установить источник этого спорадического случая.

Тем временем Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса сообщает, что по состоянию на утро 13 марта коронавирусом в мире заразились 128 343 человек, жертвами болезни стали 4720 человек, выздоровели – 68 324 человек.

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Напомним, в КНР заявили, что коронавирус в Китай могли завезти американские военные. Впрочем, никаких доказательств этой версии нет.

Тем временем китайские СМИ сообщили, что первый случай заражения коронавирусом нового типа произошел в Китае еще 17 ноября, а не в декабре, как считалось ранее. Об этом написала газета South China Morning Post. Издание предположило, что первым человеком, зараженным новым заболеванием, мог быть 55-летний житель провинции Хубэй. При этом статус его как нулевого пациента, то есть первого заразившегося, еще официально не подтвержден.