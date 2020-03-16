УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Наука

Как не заразиться COVID-19: ученые выяснили новые важные факты

16 марта 2020, 05:30

Расстояния в один метр мало, чтобы не заразиться коронавирусом.

Маска, коронавирус
Маску стоит носить в транспорте и в закрытых помещениях/ УНИАН

Китайские ученые развенчали миф о том, что метровое расстояние между людьми является безопасным и снижает риск заражения COVID-19. Оказалось, что коронавирус может задерживаться в воздухе по крайней мере на полчаса и перемещаться на расстояние до 4,5 метров.

Эксперты проанализировали локальный случай, который произошел 22 января в провинции Хунань. Сообщается, что в закрытый междугородний автобус сел пассажир "А", зараженный коронавирусом. При этом и на нем, и на его попутчиках не было медицинских масок, сообщает South China Morning Post.  Во время поездки пассажир не вставал с кресла и ни с кем не контактировал. Тем не менее к концу пути он успел заразить семерых пассажиров автобуса, в том числе и тех, которые сидели в шести рядах от него, то есть на расстоянии примерно в 4,5 метра.

Читайте такжеВ Китае намекнули, кто виноват в появлении коронавирусаКогда пассажиры этого рейса покинули автобус, примерно через 30 минут другая группа села в транспортное средство.  В итоге один пассажир, сидевший в первом ряду по другую сторону прохода, тоже заразился.

"Возможная причина заключается в том, что в полностью замкнутом пространстве воздушный поток в основном приводится в движение горячим воздухом, генерируемым кондиционером. Подъем горячего воздуха может перенести зараженные вирусом капли на большее расстояние", - отмечают исследователи.

После того как пациент "A" вышел из междугороднего автобуса, он сел в микроавтобус, в котором ехал еще час. В итоге он заразил ещё двух пассажиров, один из которых также сидел в 4,5 метрах от него.

Ранее считалось, что коронавирус COVID-19 хоть и передается воздушно-капельным путем, но аэрозольные капельки, которые выделяются во время дыхания, быстро опускаются на землю. Именно поэтому людям рекомендовали в общественных местах держаться на расстоянии одного метра друг от друга.

Как не заразиться коронавирусом – помогут ли маски?

Как сообщал Главред, ранее многие эксперты утверждали, что ношение масок не поможет уберечься от заражения коронавирусом. Однако, китайские ученые опровергли и это утверждение.  В частности, исследователи обнаружили, что ни один из пассажиров двух автобусов, которые были в масках, не был заражен.

"Когда вы едете в закрытом общественном транспорте, таком как метро, автомобили, самолеты и т. д., вы должны носить маску все время, и в то же время свести к минимуму контакт между вашими руками и общественными зонами, также нужно избегать прикосновения к лицу", - советуют ученые.

Стоит отметить, что некоторые вопросы относительно распространения коронавируса пока что так и остались без ответа.  В частности, непонятно, почему пассажиры, сидевшие непосредственно рядом с переносчиком болезни, не были инфицированы.

"Наши знания о передаче этого вируса все еще ограничены", - резюмировал глава исследования.

Читайте такжеТри формы коронавируса: по каким симптомам определить недуг

Напомним, ученые обратили внимание на то, что изменился инкубационный период коронавируса. Согласно с исследованиями, больные коронавирусом могут заражать недугом на протяжении 37 дней.

При этом сроки, которые могут понадобиться для излечения от COVID-19, составляют до 6 недель, а в тяжелых случаях лечение может занять несколько месяцев. Об этом сообщили в ВОЗ. Также в организации отмечают, что на сегодняшний день не существует специальных лекарств для лечения коронавируса, но инфицированные могут выздоравливать самостоятельно при надлежащем медицинском уходе. 

коронавирус китайский коронавирус ученые новости Украины и мира
Сейчас вы просматриваете новость «Как не заразиться COVID-19: ученые выяснили новые важные факты». Другие новости науки читайте в разделе «Наука». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

06:06
Модные купальники 2020: самые горячие тренды на лето - фото
05:30
Как не заразиться COVID-19: ученые выяснили новые важные факты
05:02
Карантин с пользой для себя: как тонировать волосы дома – советы и фото Фото
04:36
Названа неожиданная опасность сахара
04:29
Ницой рассказала о жуткой проблеме детей на Донбассе и в Крыму
03:51
Безумный взгляд разрушителя: астролог назвала самый двуличный знак Зодиака
03:09
Порноактриса-худышка порадовала фанатов сексуальными и пикантными снимками Фото
02:35
Водка, бренди, ром: спасет ли алкоголь от коронавируса - ответ врачей
00:53
"Зараза пострашнее коронавируса": "няш-мяш" Поклонская тявкнула в адрес Ницой
00:19
16 марта – какой сегодня праздник: что делать в Евтропиев день Видео
15 марта, воскресенье
23:54
Украина "впарила" 2 млн медицинских масок: жесткий ответ МИД
23:15
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами приземлился в Борисполе
23:00
Голос країни 10 сезон смотреть онлайн 9 выпуск 15-03-2020: вокальные бои Видео
22:28
Магазины под замок: Львов пошел на крайние меры из-за коронавируса
21:43
"Не суньте руки в рот": Комаровский назвал подвиды коронавируса и поведал, как не заразиться
21:11
Убежит и спрячется: женские прически, которые дико бесят мужчин - фото Фото
21:06
Без паники: Минздрав отменит проведение плановых операций
20:51
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: глобальные перемены, миражи и слитый секрет
20:29
Долгожданная эвакуация: сколько украинцев заберут из Италии
20:26
За сутки до закрытия границ МАУ взвентили цены: в Мининфраструктуры ответили
19:57
Жуткий коронавирус: куда обращаться украинцам при заражении
19:40
Весенний маникюр 2020 – самый модный френч и маникюр в стиле модерна: фото Фото
19:37
Очереди в аптеках и пустые полки в магазинах: как живут украинцы в Польше во время пандемии
19:21
"Не будьте легкомысленными": глава Минздрава экстренно обратился к украинцам
18:57
Украинские больницы получат необходимое для борьбы с коронавирусом: что передадут
18:40
"Влияние планет смерти и разрушения": названы светлые и темные дни новой недели Видео
18:33
Стало известно, как чувствуют себя заразившиеся коронавирусом украинцы в Черновцах Видео
18:28
Удар коронавируса: украинцев экстренно эвакуируют из двух европейских стран Видео
18:06
Какой бульон полезный: почему блюдо дают тяжело больным Видео
17:50
Закрытые школы и еда "с собой": как живут украинцы в коронавирусной Чехии
17:20
Стало известно о смертельной опасности популярного жаропонижающего при коронавирусе
17:00
США продолжают затягивать удавку на шее России
17:00
Новые мужские стрижки 2020: месси кроп и отросший андеркат - фото Фото
16:26
Выстрел в снайпера: в Москве охраннику Путина прострелили голову
16:08
"Убеждать людей, что у них грипп": в Украине коронавирус подозревают у 12 граждан Видео
16:02
В изоляции и без еды: украинка рассказала об ужасах карантина на курорте в Египте Видео
15:40
Сбить вертолет с Януковичем: Турчинов рассказал о погоне за "легитимным"
15:10
Смертоносный китайский вирус учинил переполох еще в трех странах Видео
14:52
Яценюк – в больнице: у экс-премьера назвали причину приезда в клинику
14:48
В ВОЗ объяснили, почему коронавирус убил так много людей в Италии Видео
14:40
Поел и уханьской заразой заболел: названы продукты, которые убивают иммунитет
14:30
Мода 2020 весна – романтичные кожаные платья вернулись в моду: фото Фото
14:22
Атака коронавируса: в Украине предложили закрыть кафе и рестораны
14:09
Украинские врачи могут отмахнуться от лечения больных китайским вирусом - эксперт Видео
13:54
В Киеве срочно госпитализировали Арсения Яценюка - СМИ Видео
13:36
"Золотые" медуслуги и товары: на украинцах наживаются из-за Covid-19 Видео
13:35
Австрия закроет авиасообщение с Украиной: названа дата
13:03
"Пускай постоит в гараже": богатые "жлобы" скупают аппараты ИВЛ, украинцы в шоке Видео
13:02
Минск прекратил железнодорожное сообщение с Киевом: какие поезда временно отменили
12:34
Под угрозой – дети и взрослые: в Черновцах еще у троих человек подозревают коронавирус Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять