Как не заразиться COVID-19: ученые выяснили новые важные факты

Маску стоит носить в транспорте и в закрытых помещениях/ УНИАН

Китайские ученые развенчали миф о том, что метровое расстояние между людьми является безопасным и снижает риск заражения COVID-19. Оказалось, что коронавирус может задерживаться в воздухе по крайней мере на полчаса и перемещаться на расстояние до 4,5 метров.

Эксперты проанализировали локальный случай, который произошел 22 января в провинции Хунань. Сообщается, что в закрытый междугородний автобус сел пассажир "А", зараженный коронавирусом. При этом и на нем, и на его попутчиках не было медицинских масок, сообщает South China Morning Post. Во время поездки пассажир не вставал с кресла и ни с кем не контактировал. Тем не менее к концу пути он успел заразить семерых пассажиров автобуса, в том числе и тех, которые сидели в шести рядах от него, то есть на расстоянии примерно в 4,5 метра.

Читайте такжеВ Китае намекнули, кто виноват в появлении коронавирусаКогда пассажиры этого рейса покинули автобус, примерно через 30 минут другая группа села в транспортное средство. В итоге один пассажир, сидевший в первом ряду по другую сторону прохода, тоже заразился.

"Возможная причина заключается в том, что в полностью замкнутом пространстве воздушный поток в основном приводится в движение горячим воздухом, генерируемым кондиционером. Подъем горячего воздуха может перенести зараженные вирусом капли на большее расстояние", - отмечают исследователи.

После того как пациент "A" вышел из междугороднего автобуса, он сел в микроавтобус, в котором ехал еще час. В итоге он заразил ещё двух пассажиров, один из которых также сидел в 4,5 метрах от него.

Ранее считалось, что коронавирус COVID-19 хоть и передается воздушно-капельным путем, но аэрозольные капельки, которые выделяются во время дыхания, быстро опускаются на землю. Именно поэтому людям рекомендовали в общественных местах держаться на расстоянии одного метра друг от друга.

Как не заразиться коронавирусом – помогут ли маски?

Как сообщал Главред, ранее многие эксперты утверждали, что ношение масок не поможет уберечься от заражения коронавирусом. Однако, китайские ученые опровергли и это утверждение. В частности, исследователи обнаружили, что ни один из пассажиров двух автобусов, которые были в масках, не был заражен.

"Когда вы едете в закрытом общественном транспорте, таком как метро, автомобили, самолеты и т. д., вы должны носить маску все время, и в то же время свести к минимуму контакт между вашими руками и общественными зонами, также нужно избегать прикосновения к лицу", - советуют ученые.

Стоит отметить, что некоторые вопросы относительно распространения коронавируса пока что так и остались без ответа. В частности, непонятно, почему пассажиры, сидевшие непосредственно рядом с переносчиком болезни, не были инфицированы.

"Наши знания о передаче этого вируса все еще ограничены", - резюмировал глава исследования.

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Напомним, ученые обратили внимание на то, что изменился инкубационный период коронавируса. Согласно с исследованиями, больные коронавирусом могут заражать недугом на протяжении 37 дней.

При этом сроки, которые могут понадобиться для излечения от COVID-19, составляют до 6 недель, а в тяжелых случаях лечение может занять несколько месяцев. Об этом сообщили в ВОЗ. Также в организации отмечают, что на сегодняшний день не существует специальных лекарств для лечения коронавируса, но инфицированные могут выздоравливать самостоятельно при надлежащем медицинском уходе.