Ученые выдвинули "космическую" гипотезу появления коронавируса

Китайский коронавирус / Фото pixabay.com

Российский ученый Вячеслав Ильин озвучил новую гипотезу появления китайского коронавируса. По его мнению, COVID-2019 может иметь внеземное происхождение.

При этом он напомнил, что в октябре над Китаем взорвался метеорит.

"Известный экзобиолог Чандра Викрамасингх из Кардиффского университета в Уэльсе на днях высказал интересную мысль, что коронавирус мог попасть на Землю с взорвавшегося над Китаем в октябре метеорита. Он якобы вполне мог что-то в себе содержать", — цитирует заведующего отделом Института медико-биологических проблем Российской академии наук РИА Новости.

По его словам, гипотеза может быть вероятной, но для ее проверки он предложил провести исследования по синтезу вирусоподобных ДНК во время длительных полетов на МКС, который запланирован на 2023-2024 годы.

Как ранее сообщал Главред, эксперты утверждают, что COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаружены признаки вмешательства человека.