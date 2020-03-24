При какой температуре погибает коронавирус: ученые дали точный ответ

Коронавирус чувствителен к температуре / Фото pixabay.com

Китайские ученые провели исследование и разобрались, при какой температуре погибает коронавирус COVID-19, а какая температура является для него наиболее благоприятной.

Выяснилось, что COVID-19 лучше всего передается при температуре в пределах 5-8,7°С. При этом при повышении температуры снижается его активность. В частности, температура в 38°С и влажность в 95% является для COVID-19 губительной, передает kp.ru.

Ученые отмечают, что поход в баню или сауну не поможет избавиться от коронавируса. Ведь несмотря на высокую температуру в парилке, температура тела остается неизменной – 36,5-37°С. Подобные процедуры полезны лишь тем, кто еще не заразился – баня или сауна помогут повысить иммунитет.

Всем, кто подцепил COVID-19, врачи не советуют сбивать температуру, если она держится в пределах 38 - 38,5 °С – так организм борется с вирусом.

Что касается наших квартир, то они оказались идеальным местом для того, чтобы вирус там спокойно выживал - при температуре 22°С и влажности 40-50% вирус способен сохраняться на поверхностях до 5 дней. Людям советуют протирать поверхности спиртосодержащими антисептиками и чаще проветривать помещение.

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Напомним, ученые США провели новые исследования и выяснили, сколько времени жизнеспособен коронавирус COVID-19 на разных поверхностях. Выяснилось, что уханьский вирус остается заразным в виде капель в воздухе в течение нескольких часов, а на поверхности – несколько дней.

В свою очередь, Главред разобрался, как правильно поубирать в квартире, чтобы предотвратить распространение коронавируса.