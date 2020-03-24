Когда у людей выработается иммунитет от коронавируса: названы примерные сроки

Коронавирусом заразились более 382 тысяч человек во всем мире / Фото pixabay.com

Итальянский ученый Гвидо Сильвестри рассказал новые детали о коронавирусе COVID-19, который распространился по всему миру и по состоянию на 24 марта заразил более 382 тысяч человек во всем мире, из которых 84 – в Украине.

В частности, Сильвестри высказал предположение, что после заражения коронавирусом у человека может выработаться иммунитет – этот процес может занять 6-12 месяцев. По его словам, научного подтверждения этому факту пока что нет. Тем не менее в Китае коронавирусом были заражены 2145 детей, но у 90% симптомов не было вообще или они были легкими. При этом смерть от коронавируса была зафиксирована лишь у одного человека, который не достиг 18 лет.

"Данные об иммунитете SARS-CoV-2, который приобретают инфицированные люди, которым удалось победить болезнь, сейчас не являются настолько точными (стойкими), чтобы окончательно подтвердить это. Однако, исходя из всего, что мы знаем о коронавирусе, по крайней мере, временный природный иммунитет должен возникнуть на протяжении как минимум 6-12 месяцев", – написал Сильвестри в Facebook.

При этом он отметил, что летальность вируса COVID-19 оценивается на уровне 2%.

"А это значит, что 98% инфицированных людей выздоравливают", – добавил ученый.

По данным Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на 24 марта коронавирусом заражены 382 108 человек в мире, жертвами болезни стали 16 574 человек, выздоровели – 101 857.

Фото gisanddata.maps.arcgis.com

Напомним, китайские ученые провели исследование и разобрались, при какой температуре погибает коронавирус COVID-19, а какая температура является для него наиболее благоприятной.

Ранее Главред сообщал, как правильно поубирать в квартире, чтобы предотвратить распространение коронавируса.