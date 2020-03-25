Ученые развенчали миф о избирательности китайского коронавируса

Китайский коронавирус / Reuters

Американские ученые провели исследование относительно возрастных границ заражения китайским коронавирусом. По их данным, около 20% больных коронавирусом - люди в возрасте от 20 до 44 лет.

Ученые из Центра по контролю и профилактике заболеваний США проанализировали 2500 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. При этом оказалось, что 38% заболевших – люди в возрасте от 20 до 54 лет. Кроме того, 20-30-летние жители попадают в больницу не реже, чем 50-60-летние.

В то же время, большинство смертей от коронавируса припадает на людей пожилого возраста - 14,8% всех смертей в мире приходится на людей возрастом от 85 лет и только на 0,2% тех, кому нет 40.

Также указано, что в Италии 12% больных в реанимации относятся к группе 19-50 лет. Во Франции количество зараженных среди молодежи увеличивается

"Думаю, точно можно сказать, что в целом у молодых людей болезнь протекает в легкой форме, но и среди них могут быть очень тяжелые случаи", - подытожил профессор эпидемиологии из Гарвардской школы здравоохранения Марк Липситц, передает BBC News Украина.

Как ранее сообщал Главред, в Минздраве назвали группы людей, которые рискуют заразиться опасным недугом и не выжить.