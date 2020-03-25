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ВОЗ выяснила, сколько людей может заразить один больной коронавирусом

25 марта 2020, 02:51

Ученые указали, что показатель выше, чем у гриппа фактически в два раза

Китайский коронавирус
Китайский коронавирус / Reuters

Во Всемирной организации здравоохранения подсчитали, сколько людей может заразить один больной коронавирусом COVID-19. Так, в среднем 2-2,5 человека могут подхватить инфекцию.

По данным ВОЗ, это примерно вдвое больше, чем при гриппе. Данный показатель рассчитывался с учетом распространения коронавируса. Соответствующие исследование обнародовано на сайте Кабинета министров Украины.

"Предполагается, что репродуктивное число Ro – число лиц, которым может инфицировать один заболевший человек – для вируса SARS-CoV-2 составляет от 2 до 2,5, что выше, чем для гриппа. Однако, оценки как SARS-CoV-2, так и вирусов гриппа очень контекстные и специфические для времени, что затрудняет прямые сравнения", – говорится в сообщении.

В то же время, другие ученые пользуются такими же цифрами или близкими к ним. Так, ученые Имперского института Лондона пользовались репродуктивным числом 2,15, а ученые из Гарвардского университета в США, в своих исследованиях пользовались показателем 2,2.

Как ранее сообщал Главред, ученые Центра по контролю и профилактике заболеваний США выяснили, что китайский коронавирус может выживать на поверхностях до 17 дней.

китайский коронавирус ученые новости Украины
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