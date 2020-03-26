В Китае нашли "виновника" пандемии коронавируса в мире - СМИ

В Китае нашли нулевого пациента / med-practic.com

В Китае нашли первого человека, который заразился коронавирусом covid-19. Отмечается что это женщина, которая продавала креветки на рынке Хунань в китайском городе Ухане.

По данным РИА Новости, женщина обратилась в клинику 11 декабря из-за температуры. Согласно китайскому протоколу, ей сделали укол, но даже повторная инъекция не дала результата. Уже 16 декабря женщина обратилась в больницу Сехэ при Хуачжунском университете науки и технологии, где у нее обнаружили новый коронавирус.

При этом комитет по здравоохранению Уханя 31 декабря заявил о первой группе зараженных. Среди 27 пациентов - 24 имели контакты с рынком, при этом четверо из них — члены одной семьи. В то же время специалисты не выяснили, как и при каких обстоятельствах вирус передался человеку от животного.

Сообщается, что первым зараженным, который не имел никаких контактов с рынком, - мужчина с фамилией Чэнь. Он до сих пор не знает, где мог заразиться. У него 16 декабря поднялась температура, из-за чего он обратился в больницу в пригороде Уханя. В свою очередь, люди, которые близко контактировали с ним, здоровы.

Как ранее сообщал Главред, американские ученые провели исследование относительно возрастных границ заражения китайским коронавирусом.