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Ученые нашли неожиданную пользу алкоголя для здоровья человека

27 марта 2020, 03:32

Исследователи пришли к выводу, что распитие алкогольных напитков помогает справиться со стрессом

Алкоголь полезен для здоровья
Алкоголь полезен для здоровья / 1zoom.ru

Ученые нашли позитивные стороны алкоголя. Так, умеренное его употребление помогает расслабиться и снять напряжение.

Так, американские ученые из университета Уэйк Форест в ходе исследования ученые вводили животным дозу алкоголя, достаточную для блокировки NMDA-рецепторов.

"Это белки, связанные с обучением и памятью. При взаимодействии с другим белком алкоголь превращал гамма-аминомасляную кислоту - важнейший тормозной нейромедиатор центральной нервной системы - в стимулятор нервной деятельности. Как итог - биохимические изменения привели к не депрессивному поведению животных, которое может длиться не менее 24 часов", - цитирует ученых Science Daily.

При этом исследователи указали, что алкоголь вызывает те же нейронные и молекулярные изменения, что и быстродействующие антидепрессанты.

"Однако это вовсе не означает, что алкоголь можно рассматривать как эффективный метод лечения депрессии", - подчеркнули специалисты.

Как ранее сообщал Главред, коронавирус нового типа чувствителен к алкоголю. Так, вирус можно почти полностью уничтожить концентрацией этанола до 30 процентов.

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