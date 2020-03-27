Как остановить пандемию коронавируса: биолог рассказала о возможном "чуде"

Есть вариант, что вирус мутирует и станет менее "злым" / Reuters

Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова высказала свое мнение относительно того, что должно произойти, чтобы пандемия уханьского коронавируса COVID-19, который заразил уже более полумиллиона человек, закончилась как можно скорее.

По ее словам, миру стоит надеяться лишь на то, что произойдет "биологическое чудо" - такое как продолжительная теплая погода или внезапное ослабление вируса при переходе от человека к человеку, передает РИА Новости. Баранова отметила, что если погода станет более теплой, то в дневное время начнется более быстрая стерилизация окружающей среды от вируса. Таким образом, коронавирус "высохнет" на солнце.

"Однако я под чудом понимала даже не жаркую погоду, а то, что вирус может так мутировать, что станет менее "злым", и снизится число тяжелых случаев", - уточнила биолог.

Есть еще один вариант быстрого окончания эпидемии: если сейчас международная система здравоохранения найдет вакцину от этого вируса, производство вакцины смогут масштабировать и начать лечение по всему миру.

"Если что-то одно из двух произойдет: будет развернуто средство быстрого лечения или какое-то биологическое чудо. Если же все факторы останутся такими же, то вряд ли через две недели в США все штаты будут открыты", – резюмировала Баранова.

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Напомним, старший научный сотрудник Института микробиологии и вирусологии Надежда Жолобак рассказала, как не заразиться коронавирусом. В частности, по ее словам, вирус может попадать на любые предметы – одежду, кожные покровы, слизистую. При этом на улице у человека очень низкие шансы подхватить инфекцию коронавируса.

В свою очередь, вирусолог и доктор наук Алла Мироненко заявила, что получить иммунитет от коронавируса COVID-19 можно двумя путями - переболеть и выздороветь или получить вакцину. Однако вакцинацию делать пока нечем.