Откуда взялся коронавирус: ученые сделали новое открытие

Коронавирус возник в результате природных процессов / Reuters

Ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное заболевание COVID-19, которое подхватили более 665 тысяч человек в мире, имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

Исследователи сравнили генетические данные SARS-CoV-2 с данными других коронавирусов. В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус, вероятно, появился в результате естественного отбора, когда организмы адаптируются к окружающей среде, чтобы выжить.

"Сравнивая доступные данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем твердо определить, что SARS-CoV 2 возник в результате природных процессов", – цитирует Nature Medicine соавтора исследования, доцента кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research Кристиана Андерсена.

Отметим, SARS-CoV-2 является седьмым известным членом семейства коронавирусов, который заражает людей.

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Напомним, пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь намекнул, что коронавирус в Китай могли завезти американские военные.

Позже доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что COVID-19 имеет естественное происхождение, в нем не обнаружены признаки вмешательства человека.