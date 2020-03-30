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Названа наиболее благоприятная температура для коронавируса

30 марта 2020, 08:06

Чем жарче, тем хуже для коронавируса SARS-CoV-2.

коронавирус
Коронавирус чувствителен к температурам / Фото pixabay.com

Ученые сделали новое важное открытие о китайском коронавирусе COVID-19, который заразил уже 722 тысячи человек во всем мире. В частности, медики выяснили, при какой температуре китайский вирус наиболее активен, а какая температура для него губительна.

Согласно исследованиям ученых из Университета Гонконга, коронавирус наиболее активен при температуре около четырех градусов выше нуля по Цельсию – в таких условиях инфекция способна существовать более двух недель. При этом коронавирус очень чувствителен к жаре. Чем жарче, тем хуже для него. В частности, при повышении температуры до 70 градусов вирус погибает в течение пяти минут, передает портал медицинских исследований medRxiv.org.

Если температура составляет 22 градуса, коронавирус проявляет активность по меньшей мере неделю, при 37 градусах − не более двух дней, а при 56 градусах − менее получаса.

Сколько коронавирус "живет" на поверхностях

  • на внешней стороне медицинских масок - не менее недели (при комнатной температуре и относительной влажности 65%);
  • на бумаге - менее трех часов;
  • на дереве и тканях − не более двух дней;
  • на стекле − меньше четырех дней;
  • на нержавеющей стали и пластмассе − не дольше недели.

Напомним, ранее ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное заболевание COVID-19, имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

Исследователи сравнили генетические данные SARS-CoV-2 с данными других коронавирусов. В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус, вероятно, появился в результате естественного отбора, когда организмы адаптируются к окружающей среде, чтобы выжить.

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