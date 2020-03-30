Спад коронавируса и польза алкоголя: новое открытие ученых

Ученые сделали новое открытие в борьбе с коронавирусом / Известия

Российские ученые и врачи во время борьбы с эпидемией китайского коронавируса Сovid-19 нашли располагающие к позитиву тенденции.

Такое сообщение было опубликовано в Telegram-канале агентства РИА Новости. "По нашим предположениям уже в апреле его распространение может пойти на спад", - заявил профессор Петр Шумилов из 67-й больницы города Москва.

Кроме того, медицинские чиновники пояснили, для кого китайский коронавирус Сovid-19 потенциально опаснее всего.

"Коронавирусу, помимо пожилых людей, наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями легких и бронхов", - заявил руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко.

По его словам, при коронавирусе употребление спиртного больными в несколько раз затрудняло оказание им помощи.

Напомним, ранее российским ученым удалось выделить из материала от пациента с COVID-19 и расшифровать первый полный геном китайского коронавируса SARS-CoV-2.