Спад коронавируса и польза алкоголя: новое открытие ученых

Исследователи продолжают изо всех сил изучать китайский коронавирус Сovid-19.
Российские ученые и врачи во время борьбы с эпидемией китайского коронавируса Сovid-19 нашли располагающие к позитиву тенденции.
Такое сообщение было опубликовано в Telegram-канале агентства РИА Новости. "По нашим предположениям уже в апреле его распространение может пойти на спад", - заявил профессор Петр Шумилов из 67-й больницы города Москва.
Кроме того, медицинские чиновники пояснили, для кого китайский коронавирус Сovid-19 потенциально опаснее всего.
"Коронавирусу, помимо пожилых людей, наиболее подвержены люди с сахарным диабетом, ожирением, заболеваниями легких и бронхов", - заявил руководитель Минздрава РФ Михаил Мурашко.
По его словам, при коронавирусе употребление спиртного больными в несколько раз затрудняло оказание им помощи.
Напомним, ранее российским ученым удалось выделить из материала от пациента с COVID-19 и расшифровать первый полный геном китайского коронавируса SARS-CoV-2.