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Лечение коронавируса: ученые нашли возможный способ побороть COVID-19

1 апреля 2020, 07:47

Пока что эксперименты провели на хомяках.

коронавирус
Коронавирус предлагают лечить при помощи переливания крови / Reuters

Ученые из Университета Гонконга тестируют способ лечения китайского коронавируса Covid-19 при помощи переливания больному сыворотки крови, которая содержит вирусные антитела от уже переболевших. Пока что эксперименты проводятся на хомяках, однако их результаты являются впечатляющими.

Сирийские золотистые хомяки имеют структуру белка ACE2, которая схожа с человеческим. Именно этот белок считается рецептором для проникновения коронавируса в клетку, передает South China Morning Post.

В первую неделю у зараженных коронавирусом хомяков наблюдались тяжелые симптомы, связанные с поражением легких, трахеи, иммунной системы, кишечника. В течение недели некоторые грызуны начали постепенно выздоравливать, а у них в крови выработались антитела.

Сыворотку крови переболевших хомяков использовали для переливания здоровому хомяку, а затем инфицировали его Covid-19. В результате выяснилось, что вирусная нагрузка в организме грызуна была в десять раз ниже.

"Если мы сделаем то же самое с людьми, введя плазму крови выздоровевших пациентов через вену, это может действительно помочь им восстановиться, снизив вирусную нагрузку", − считает ведущий исследователь профессор Юэн Квок-юн

Ученые планируют провести соответствующие исследования на людях. На данный момент они ждут одобрения со стороны медицинского комитета по этике.

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Напомним, во Франции также пытаются найти способы лечения коронавируса. И, кажется, это удалось. По крайней мере, об этом свидетельствует исследование, которое провел профессор Дидье Рауль, возглавляющий инфекционный центр IHU Mediterranee в Марселе. В отчете по результатам исследования отмечается, что противомалярийный препарат хлорохин якобы может лишить коронавирус способности заражать людей за 6 дней.

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