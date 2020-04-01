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Зараженных COVID-19 – миллионы: ученый шокировал апокалиптическим откровением

1 апреля 2020, 10:44

Распространение вируса пойдет взрывоподобно, считает Сергей Комиссаренко.

коронавирус
Распространение вируса пойдет взрывоподобно / Фото pixaby

Известный украинский ученый, директор Института биохимии Сергей Комиссаренко заявил о том, что данные о количестве заболевших новым коронавирусом в мире уменьшены в 8-10 раз.

Он обратил внимание на то, что нередко заболевание протекает без явных признаков, и эти случаи не регистрируют, или с признаками, которые не являются угрожающими и схожи с ОРЗ.

Не менее опасным является то, что, по его словам, новый коронавирус может передаваться человеку во время инкубационного периода, даже если нет выраженных признаков заболевания.

"Поэтому можно было предвидеть, что, после появления первых зараженных, дальнейшее распространение вируса пойдет быстро или даже взрывоподобно. Таким образом, считаю, что в Украине будет много зараженных людей", – считает Комиссаренко.

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Ученый пояснил, что таким выводам он пришел основываясь на том, что инфекции, которые передаются воздушно-капельным путем, стремительно распространяются, поэтому данные статистики во многих странах могут не соответствовать реальности, пишет Оbozrevatel.com.

Напомним, ранее были названы наиболее типичные симптомы заболевания коронавирусом у детей.

Как известно число больных COVID-19 по всему миру превысило 850 тысяч человек, умерли более 42 тысяч.

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