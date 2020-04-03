Не только легкие: названы новые очаги размножения коронавируса в организме

Под удар из-за Ковид-19 могут попасть верхние дыхательные пути и кишечник / Reuters

Немецкие и британские исследователи нашли в организме человека еще два очага размножения коронавируса COVID-19. Оказалось, что кроме легких китайский вирус поражает верхние дыхательные пути и кишечник.

Ученые подробно проанализировали девять случаев заболевания COVID-19 и обнаружили, что у каждого больного содержание вируса в образцах из глотки было особенно высоким в течение первой недели после обнаружения симптомов заболевания, передает журнал Nature.

При этом в разных органах, в частности в глотке и легких, болезнь может протекать независимо друг от друга. Кроме того, там ученые обнаружили разные штаммы коронавируса.

По мнению специалистов, присутствие SARS-CoV-2 в верхних дыхательных путях способствует незаметной передаче инфекции от больных с легкой формой здоровым людям.

"COVID-19 может проявляться как легкое заболевание верхних дыхательных путей. Активная репликация вируса в верхних дыхательных путях предоставляет потенциальную возможность сдерживания COVID-19 в перспективе", – отметили ученые.

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Напомним, ране ученые выяснили, что обладатели отрицательного теста на коронавирус после выздоровления могут продолжать заражать окружающих и распространять инфекцию. Также была названа самая уязвимая к COVID-19 группа крови.