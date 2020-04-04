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Ученые раскрыли новый факт о коронавирусе: COVID-19 повреждает важный орган

4 апреля 2020, 05:34

Коронавирус провоцирует кровотечения в зоне мозга, отвечающей за ощущения, память, осознанность и передачу сенсорной информации.

коронавирус
Коронавирус может повреждать мозг / Фото pixabay.com

Китайский коронавирус SARS-CoV-2, из-за пандемии которого в Украине продлили карантин до 24 апреля, поражает не только легкие, но и другие жизненно важные органы – в частности, мозг. К такому выводу пришли ученые.

Выяснилось, что воспалительные процессы провоцируют кровотечения и смерть клеток. Выводы исследователи сделали, проанализировав истории болезни 74-летнего мужчины и 58-летней женщины, которые заразились коронавирусом и перенесли неврологические расстройства, передает The New York Times. 

Сканирование мозга женщины показало уменьшение плотности мозгового вещества и кровотечения в зоне мозга, отвечающей за ощущения, память, осознанность и передачу сенсорной информации. Стоит отметить, что женщину доставили в больницу в летаргическом состоянии, со спутанностью сознания и дезориентацией.

Об аналогичных случаях сообщали в Италии и Китае. Однако пока что среди миллиона пациентов с коронавирусом лишь очень небольшое число столкнулось с неврологическими осложнениями. Точная статистика неизвестна, так как не всем пациентам делают сканирование мозга.

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Напомним, ранее считалось, что основным и наиболее опасным осложнением коронавирусной инфекции являются проблемы с лёгкими. Потом выяснилось, что коронавирус поражает не только легкие, но и другие жизненно важные органы – сердце, почки, печень. Врачи предупредили, что инфекция может распространяться через слизистые оболочки от носа и до прямой кишки.

Позже немецкие и британские исследователи нашли в организме человека еще два очага размножения коронавируса COVID-19. Оказалось, что кроме легких китайский вирус поражает верхние дыхательные пути и кишечник.

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