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Вакцина от коронавируса: медики из Турции сообщили хорошие новости

6 апреля 2020, 09:02

Испытание вакцины на животных прошло успешно, на очереди – исследования с участием людей.

коронавирус
Вакцина дала иммунный ответ в виде выработки антител / Фото Reuters

Турецкие медики сообщил хорошие новости об изобретении вакцины от китайского коронавируса Covid-19, которым заразились почти 1,3 миллиона людей во всем мире.

Как сообщил Атеш Кара, профессор медицинского факультета университета Хаджеттепе, испытания на животных прошло успешно. По его словам, животным вводили вакцину через специальные микроиглы, закрепленные на полосе пластика. И затем у подопытных зафиксировали появление антител в крови.

"Хорошей новостью является то, что с помощью микроигл, закрепленных на небольшой полосе пластика, вакцина вводила часть короновируса в клетку, а иммунная система, отвечающая за выработку защитных антител, сформировала их у животных. Теперь пришло время проверить, как она защитит людей от болезни", - написал Атеша Кара в Twitter.

Как сообщал Главред, ранее вирусолог и доктор наук Алла Мироненко высказала мнение, что страны, которые разрабатывают вакцину от COVID-19, прежде всего будут спасать своих граждан. Поэтому главная задача Украины – выиграть время и не допустить большого количества зараженных. 

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Напомним, по состоянию на утро понедельника, 6 апреля, в мире зарегистрировали 1 274 923  случаев заражения коронавирусом. При этом 69 479 человек стали жертвами коронавирусной инфекции, а 260 484 человека успешно победили болезнь.  Больше всего случаев заражения вирусом зафиксировали в США. На втором месте по количеству обнаруженных случаев заболевания коронавирусом находится Испания.  В Италии, которая раньше считалась самым большим очагом заражения COVID-19, дела пошли на поправку.  Страна опустилась на третье место по числу инфицированных. 

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