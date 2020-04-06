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Нужно ли носить головной убор при контакте с зараженными COVID-19: ученые дали ответ

6 апреля 2020, 10:29

Исследователи разобрались, сколько времени коронавирус может прожить в волосах.

коронавирус
Естественные жиры на коже головы могут выступать защитным барьером против попадания вирусов / Reuters

Смертоносный коронавирус COVID-19 передается воздушно-капельным путем. Один чих инфицированного человека может заразить людей, которые находятся рядом. Чтобы этого избежать, медики рекомендуют носить медицинские маски и перчатки. Также стало известно, стоит ли носить головной убор, чтобы обезопасить себя от заражения.

Сколько коронавирус живет в волосах

Как рассказал заведующий кафедрой дерматологии в Школе медицины и здравоохранения имени Джорджа Вашингтона доктор Адам Фридман, продолжительность жизни коронавируса на голове зависит от структуры волос конкретного человека, а также от ряда внешних факторов. Вместе с тем, естественные жиры на коже головы могут выступать защитным барьером против попадания вредных бактерий и вирусов, в том числе коронавируса нового типа COVID-19, передает Yahoo news.

"Естественные жиры на коже головы действительно обладают некоторыми антимикробными свойствами и не позволяют микроорганизмам "зацепиться" за волосы", – отметил Фридман.

Эксперт советует не торопиться мыть волосы, если они стали немного жирными. Также, по словам Фридмана, стоит носить головной убор, особенно при контакте с зараженными людьми.

Читайте такжеКак узнать COVID-19 "с первого взгляда": назван самый явный симптом зараженияВ свою очередь, глава Института глобального здравоохранения в Йельском университете доктор Саад Омер уверен, что смертельные вирусы не могут жить на волосах столько же, сколько на других поверхностях,

"Обычно вирусы не обитают так же долго на пористых поверхностях вроде волос, как на гладких типах нержавеющей стали", – заявил он.

Напомним, ранее ученые США провели новые исследования и выяснили, сколько времени жизнеспособен на разных поверхностях коронавирус COVID-19. Выяснилось, что уханьский вирус остается заразным в виде капель в воздухе в течение нескольких часов, а на поверхности – несколько дней. 

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