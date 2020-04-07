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Назван новый необычный симптом коронавируса

7 апреля 2020, 04:11

Неожиданное проявление болезни выяснили благодаря поисковым запросам в Google.

коронавирус
Такой симптом как "боль в глазах" массово искали в Испании и Иране во время вспышки там пандемии / Фото pixabay.com

Каковы симптомы коронавируса и не заражен ли ты часом этой смертоносной китайской болезнью, наверное, это один из самых популярных вопросов в последнее время. За ответом люди по всему миру частенько лезут в поисковик Google. И именно по запросам в Google в США определили новый симптом коронавируса.

Ученый Сет Стивенс-Давидович выяснил, что такой симптом как "боль в глазах" массово искали в Испании и Иране во время вспышки там пандемии Ковид-19, передает Daily Mail. В частности, в период с середины февраля до середины марта поиски этого симптома возросли более чем в четыре раза, а в марте в Иране подобных поисковых запросов стало больше примерно на 50 процентов. В Италии поиски "bruciore occhi" ("горящие глаза") в пять раз превышали обычные показатели в марте.

Таким образом, боль в глазах является одним из неизвестных ранее, однако довольно распространенным симптомом коронавируса, отмечает издание. Впрочем, научного подтверждения такого симптома коронавируса пока что нет.

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Стивенс-Давидович также назвал новый вероятный эпицентр коронавируса – им может стать Эквадор. Это вывод ученый также сделал на основе поисковых запросов. Сообщается, что эквадорцы - в лидерах по поиску объяснения лихорадки, озноба и диареи.

Как сообщал Главред,  во Всемирной организации здравоохранения назвали самый первый симптом заражения китайским вирусом - им является резкое повышение температуры тела.

Напомним, ранее врач, кандидат медицинских наук и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, как не спутать с коклюшем смертоносный китайский коронавирус COVID-19

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