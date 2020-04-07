Убьет коронавирус за 48 часов: ученые открыли чудо-препарат

При использовании ивермектина рост SARS-CoV-2 в клеточной культуре останавливается / УНИАН

Китайский коронавирус можно эффективно остановить с помощью противопаразитарного препарата.

При использовании ивермектина рост SARS-CoV-2 в клеточной культуре останавливается в течение 48 часов.

Как показали результаты исследований ученых из Института биомедицинских исследований Монаша, даже одна доза препарата удаляет всю вирусную РНК за 48 часов, а уже за 24 часа она значительно сокращается.

Следующая задача ученых – выяснить, есть ли эффективная доза ивермектина, при которой можно использовать его для людей.

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Ученые добавили, что пока удачные исследования были проведены только в пробирке, подчеркивается в сообщении Antiviral Research.

Напомним, ранее медики развенчали популярный миф о методах борьбы с коронавирусом.