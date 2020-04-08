Откуда взялся коронавирус: ученый озвучил еще одну новую версию

У летучих мышей вирусы являются кишечными, они выделяются вместе с фекалиями / Фото pixabay.com

Чем больше в мире зараженных и жертв китайского вируса COVID-19, тем больше усилий ученые прилагают для того, чтобы найти вакцину от болезни и разобраться, откуда взялся коронавирус.

По одной из версий, летучая мышь заразила фермерское животное, которое содержалось вместе с людьми на китайском рыбном рынке. В то же время исследование, опубликованное в Lancet, ставит под сомнение эту теорию. Хотя утверждается, что фермеры таки имели отношение к появлению опасной заразы.

Профессор микробиологии в Колумбийском университете Винсент Раканиелло считает, что около трети первых инфицированных не имели прямого контакта с рыбным рынком.

"Я думаю, что люди пришли на рыбный рынок уже зараженными", – цитирует ученого CNN.

При этом Раканиелло предложил свою теорию, откуда взялся коронавирус. По его словам, источником вспышки является фермер, который удобрял поле фекалиями летучих мышей – гуано. А у летучих мышей подобные вирусы являются кишечными, они выделяются вместе с фекалиями.

"И если вы войдете в пещеру летучих мышей, она будет завалена гуано. А фермеры во многих странах собирают гуано для удобрения своих полей", - отметил микробиолог.

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Как сообщал Главред, разработчик методологии комплексной оценки российской пропаганды Денис Богуш увидел "российский след" в появлении смертоносного китайского коронавируса в мире, и в Украине в частности. По его версии, COVID-19 был искусственно создан в лабораториях РФ, а конечной целью его распространения по миру должно было стать снятие антироссийских санкций и утверждение авторитета хозяина Кремля Владимира Путина.

Напомним, ранее ученые провели исследование и выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2, вызывающий опасное заболевание COVID-19, имеет все признаки возникновения в природе, а не в лаборатории.

Исследователи сравнили генетические данные SARS-CoV-2 с данными других коронавирусов. В результате ученые пришли к выводу, что новый вирус, вероятно, появился в результате естественного отбора, когда организмы адаптируются к окружающей среде, чтобы выжить.