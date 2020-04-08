Лекарство от коронавируса: польские ученые заявили о существенном прогрессе

Ученые обнаружили вещество, способное снизить активность COVID-19 / Reuters

Польские ученые достигли определенное прогресса в том, чтобы найти лекарство от Ковид-19 - смертоносного коронавируса, который устроил мор людей по всему миру.

По словам исследователей из Польши, обнаружено вещество, способное снизить активность COVID-19.

Речь идет о химическом соединении под названием HTCC. Как сообщает Польское агентство печати, вещество влияет не только на новый тип коронавируса, но и на MERS-CoV — возбудитель ближневосточного респираторного синдрома, который появился в Саудовской Аравии осенью 2012 года.

HTCC запатентовано и ранее тестировалось на животных. По словам ученых, у грызунов эта субстанция не вызывала ухудшений в работе органов дыхания и не демонстрировала токсичности.

Ученые похвастались, что использовали не только стандартную клеточную модель, но и продвинутую систему, моделирующую полностью дифференцированный эпителий дыхательной системы человека.

Польские исследователи также заявили, что совершили многообещающий первый шаг на пути к изобретению лекарства от коронавируса Ковид-19.

Для справки: HTCC – полимерное соединение, которое было создано на основе хитозана, полученного из креветок или грибов. Этот полимер связывается с белком Спайка, который образует "корону" вируса и блокирует его взаимодействие с рецептором клетки и, как следствие, с вирусом, попадающим в клетку.

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Как сообщал Главред, ранее турецкие медики сообщили хорошие новости об изобретении вакцины от китайского коронавируса Covid-19. Испытание вакцины на животных прошло успешно, на очереди – исследования с участием людей.

Напомним, вирусолог и доктор наук Алла Мироненко высказала мнение, что страны, которые разрабатывают вакцину от COVID-19, прежде всего будут спасать своих граждан. Поэтому главная задача Украины – выиграть время и не допустить большого количества зараженных.