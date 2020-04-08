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Взошла Розовая Луна 2020: главные факты и яркие фото и видео

8 апреля 2020, 10:41

В розовое суперлуние 2020 спутник Земли приблизилась к нашей планете максимально близко около 5:30 утра.

Розовая Луна 2020 в Вене – Розовое суперлуние 2020 апрель
Взошла Розовая Луна 2020 / Reuters

В ночь на среду, 8 апреля, над Украиной взошла Розовая Луна 2020 – было суперлуние – спутник Земли казался очень большим.

Луна приблизилась к Земле максимально близко в 5:36 по Киеву. Считается, что спутник Земли кажется розовым из-за разного мелкого мусора, который находится в космосе.

Полную Луну можно будет видеть невооруженным глазом на протяжении трех дней. 

В следующий раз суперлуние можно будет наблюдать в апреле 2021-го.

Агентство Reuters поделилось яркими фотографиями, на которых запечатлена Розовая Луна 2020, сделанными в разных городах мира. В частности, снимки были сделаны в Дубае, в Риме, в Венеции, в Вене и в Буэнос-Айресе.

  • Розовая Луна 2020 в Дубае Reuters
  • Розовая Луна 2020 в Дубае Reuters
  • Розовая Луна 2020 в Риме Reuters
  • Розовая Луна 2020 в Риме Reuters
  • Розовая Луна 2020 в Венеции Reuters
  • Розовая Луна 2020 в Венеции Reuters
  • Розовая Луна 2020 в Вене Reuters
  • Розовая Луна 2020 в Вене Reuters
  • Розовая Луна 2020 в Буэнос-Айресе Reuters
  • Розовая Луна 2020 в Буэнос-Айресе Reuters

Видео, на котором запечатлена Розовая Луна 2020Напомним, 10 марта в Украине наблюдали первое суперлуние 2020. Ранее астролог Влад Росс говорил, что 8 апреля будет полнолуние, и в этот день и 9 числа возможны аварии и катастрофы.

Розовая Луна 2020 полнолуние 2020
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