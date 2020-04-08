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Ухань или не Ухань: ученые рассказали, где действительно родился коронавирус

8 апреля 2020, 12:47

Авторитетные ученые объяснили, откуда появилася уханьская зараза.

Молекула коронавируса
Ученые рассказали, где родился коронавирус / Pixabay

Сегодня мир оплакивает свыше 82 тысяч жертв опасного китайского вируса и пытается понять, откуда эта зараза. Многие верят в такую вполне правдоподобную историю: в конце 2019 года кто-то на всемирно известном рынке морепродуктов Хуанань в Ухане был заражен вирусом животного.

Все остальное является частью ужасной истории, которая все еще находится в процессе становления: Covid-19 начал распространятся от вспышки в столице китайской провинции Хубэй до пандемии.

Многие СМИ пишут о панголинах - чешуйчатых млекопитающих, похожих на муравьеда, - которые стали промежуточным этапом для вируса, прежде чем он перебросился на людей.

Но существует много вопросов в истории происхождения Covid-19, которые ученые пытаются раскрыть, потому что знание того, как начинается пандемия, является ключом к прекращению следующей.

Профессор Стивен Тернер, заведующий кафедрой микробиологии Мельбурнского университета Монаш, говорит, что наиболее вероятно то, что вирус возник у летучих мышей.

Но на этом его уверенность заканчивается, говорит он.

О гипотезе о том, что вирус появился на рынке живых животных в Ухане в результате взаимодействия между животным и человеком, Тернер говорит: "Я не думаю, что она убедительна".

По его словам, тот факт, что вирус заразил тигра в зоопарке Нью-Йорка, показывает, как вирусы могут перемещаться между видами.

Ученые говорят, что весьма вероятно, что вирус пришел от летучих мышей, но сначала прошел через животное-посредника. Одно животное, являющееся промежуточным хозяином между летучими мышами и людьми, - это панголин. Международный союз охраны природы утверждает, что они являются "самыми незаконно проданными млекопитающими в мире" и ценятся за их мясо и заявленные лечебные свойства своих чешуек.

Как сообщалось в журнале Nature, ящеров в списке товаров, продаваемых в Ухане, не было, хотя это упущение может быть преднамеренным, поскольку продавать их незаконно.

"Был ли бедный ящер видом, на которого прыгнул коронавирус, неясно", - говорит Тернер.

Профессор Стэнли Перлман, ведущий иммунолог из Университета Айовы и эксперт по предыдущим вспышкам коронавируса, вызванным животными, говорит, что идея о том, что связь с рынком в Ухане является случайной, "не может быть исключена", но эта возможность "кажется менее вероятной", потому что генетический материал вируса был найден в рыночной среде.

Перлман заявил, что он верит в существование животного-посредника, но добавляет, что, хотя ящерицы являются возможными кандидатами, но они "не являются ключевым посредником".

"Я подозреваю, что любая эволюция [вируса] произошла у промежуточного животного, если оно было. За три месяца пандемии в вирусе не произошло существенных изменений, что свидетельствует о том, что вирус хорошо адаптирован к человеку", - сказал Перлман.

Доктор Мишель Бейкер, иммунолог из CSIRO, который изучает вирусы у летучих мышей, говорит, что некоторые исследования происхождения Covid-19 вышли из того, что было известно из прошлого.

"Мы действительно не знаем, насколько точна история о происхождении. Существует какая-то связь [с рынком Ухани], и были люди, которые имели контакт с зараженным рынком", - сказала Бейкер.

Бейкер уточнила, что "очень вероятно", что вирус возник в летучей мыши.

 "Это вероятный сценарий, но мы никогда не узнаем. Рынок очистился довольно быстро. Мы можем только строить догадки", - сказала иммунолог, пишет The Guardian.

Читайте такжеРечь идет о миллионах: ученые огорошили реальным масштабом пандемии коронавирусаНапомним, ранее сообщалось, что пандемия коронавируса не пойдет на спад из-за наступления теплой погоды весной, заявил вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук Анатолий Альштейн.  

"Я думаю, что та смена погоды, которая происходит сейчас, на эпидемии не отразится и не задержит ее", — сказал он.

По его словам, теплая погода "не уменьшит и особенно не увеличит" темпы распространения опасной инфекции.  

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