Обезвреживает коронавирус: ученые создали альтернативу медицинским маскам

Ученые создали шарф для защиты от Covid-19 / Фото The Guardian

Для всех тех, кому не по душе носить медицинские маски из-за пандемии коронавируса, ученые из английского Манчестера нашли новое решение, которое поможет соблюдать правила карантина.

В частности, эксперты разработали уникальный шарф, который может стать отличной заменой для медицинских масок. Кроме того, он более эффективен против коронавируса и лучше защитит от заражения, пишет The Guardian.

Разработчики антикоронавирусного шарфа говорят, что их изобретение создано из более плотной ткани, которая лучше прилегает к носу и рту. Еще один плюс - шарфы можно постирать и носить снова в отличие от медицинских масок, срок ношения которых ограничивается двумя часами.

Читайте такжеApple разработала миллионы масок для защиты от коронавирусаСамое главное отличие данного шарфа – это специальная химическая оболочка ткани. В ней содержатся белковые компоненты, похожие на те, которые находятся в верхних дыхательных путях человека. Вирус приклеивается к ткани, но при этом не может пройти сквозь оболочку. Там он сталкивается с теми же реакциями, что и в организме, однако на ткани быстро теряет активность и умирает.

Ранее Главред подготовил несколько пошаговых инструкций, как сделать модную маску для лица и уберечь себя от всевозможных вирусов – вопреки тому, что ученые заявляют, что маска не спасает от коронавируса, но, по крайней мере, маска поможет не занести руками заразу через рот или нос путем прикасания.

В то же время Минздрав объяснил украинцам, как правильно носить медицинскую маску.