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Конец света 29 апреля: к Земле мчится чудовищный астероид - ученые

9 апреля 2020, 13:30

Уже в конце апреля к Земле приблизится астероид размером с небольшую планету.

28 аввгуста на Землю упадет астероид
29 апреля к Земле приблизится астероид / vladtime.ru

Недавно ученые шокировали общественность новой угрозой – к Земле мчится гигантский астероид, способный разрушить нашу планету. Многие эксперты заговорили о конце света.

Согласно данным астрономов, в частности из NASA, уже в конце апреля к Земле приблизится астероид размером с небольшую планету.

Ученые оценили риски столкновения, и вычислили, когда устрашающий астероид размером в маленькую планету подлетит з Земле и каким будет расстояние.

Так вот, согласно расчетам, сближение произойдет 29 апреля. Добавим, что некоторые СМИ уже громогласно заявили, что 29 апреля наступит конец света.

Но переживать не стоит – армагеддона не будет.

Дело в том, что дистанция между астероидом и Землей составит 6,2 миллиона километров. Это в 16 раз больше, чем расстояние от Земли до Луны.

Астероид получил кодовое название 1998 OR2, его диаметр не превышает 4,1 километра. Учёные максимально тщательно просчитали все риски и вынесли вердикт, что столкновения не случится.

Читайте такжеПочему Covid-19 убивает молодых и здоровых: ответ ученых шокируетНапомним, ранее американское аэрокосмическое агентство NASA сообщило, что 29 апреля этого года близко от Земли должен пролететь крупный астероид, который квалифицирован как "потенциально опасный". Приближение данного астероида к Земле дает существенный повод для беспокойства человечеству, заявил в комментарии Главреду астролог Влад Росс.

"Очень опасаюсь приближения этого астероида, поскольку расположение планет указывает на большую вероятность катастрофы в связи с этим. Во-первых, сложится жесткий квадрат между Ураном и Сатурном, и при этом Сатурн будет в Водолее. Водолей указывает на небо, Сатурн – на камни, то есть возможно падение камней с неба. Во-вторых, Меркурий в соединении с Ураном и Солнцем указывает на возможность неожиданной глобальной катастрофы", – предостерег Росс.

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