Как коронавирус передается в магазине: ученые на видео показали, в чем опасность

Облако капель, после того как зараженный коронавирусом чихнул, висит в воздухе несколько минут / скриншот

В условиях пандемии смертоносного коронавируса COVID-19 людям не зря советуют как можно реже выходить из дома и не контактировать с другими людьми. Причем стоит ограничить даже походы по магазинам.

Исследователи из Финляндии предупредили, что облако капель, после того как зараженный коронавирусом чихнул, висит в воздухе несколько минут, сохраняя способность заражать людей даже после того, как больной человек уже ушел.

"Предварительные результаты показывают, что частицы аэрозоля с вирусом могут оставаться в воздухе дольше, чем сначала думали", – цитирует исследователей The Sun.

Сообщается, то мельчайшие частицы оседают не сразу, а остаются "плавать" на месте или разносятся по помещению с потоками воздуха. И именно поэтому нужно как можно меньше посещать общественные места.

"Если вы отправляетесь в такое место – например, в магазин, делайте это как можно реже. И уходите оттуда как можно скорее", – призвал профессор Вилли Вуоринен.

Чтобы наглядно показать опасность, ученые создали видео, на котором видно, как коронавирус передается от человека к человеку в супермаркете при кашле или чихании.

Напомним, ранее микробиолог и эксперт по пищевой безопасности Дональд Шаффнер объяснил, нужно ли мыть продукты с мылом и дезинфицировать упаковки от продуктов.

Как сообщал Главред, смертоносный китайский коронавирус продолжает атаковать мир. Число зараженных достигло устрашающей цифры. По состоянию на 6 утра пятницы, 10 апреля, в мире зарегистрировали 1 601 018 случаев заражения коронавирусом. При этом 95 718 человек стали жертвами коронавирусной инфекции, а 354 972 человека успешно победили болезнь.