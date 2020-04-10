"Зомби" COVID-19: ученые шокировали неожиданным свойством коронавируса

Коронавирус возвращается, предупредили ученые / Фото pixabay.com

У пациентов, которые вылечились от коронавируса, снова может "оживать" COVID-19.

Как установили эксперты из Корейского центра контроля и профилактики заболеваний, коронавирус может "реактивироваться" у людей, которые уже избавились болезни.

Исследования показали, что 51 пациент, которого вылечили в Южной Корее, вновь получили положительный результат, пишет Bloomberg.

В то же время медики не исключили, что вместо нового заражения, вполне вероятно, вирус просто восстанавливается.

"В то время, как мы наблюдаем за свойством "реактивации" мы также проводим комплексное исследование. Было много случаев, когда тест у пациента во время лечения давал негативный результат в один день и положительный в другой", - утверждают специалисты.

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Напомним, о необычных симптомах коронавируса рассказали практикующие медики во Франции. Как говорится в отчете Национального союза дерматологов и венерологов, помимо уже известных симптомов, у носителей вируса COVID-19 могут обостряться болезненные проявления на коже.

Ранее врач раскрыла жуткие подробности о жертвах коронавируса.