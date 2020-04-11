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Вырвать жало у COVID-19: ученые анонсировали противоядие от коронавируса

11 апреля 2020, 06:29

Молекулярный "зажим" зафиксирует форму белка в виде шипа, который нейтрализует вирус.

коронавирус
Тестирование вакцины от коронавируса на людях может начаться в 2020 году / Фото pixabay.com

Ученые сообщили обнадеживающую новость: вскоре может начаться тестирование на людях вакцины от коронавируса.

Однако до этого масштабное исследование вакцины от коронавируса на живом болезнетворном организме пройдет в Университета Кливленда (Австралия), а также в центре биологической безопасности в Нидерландах Viroclinics Xplore.

По данным Daily Mail, исследования должны проводиться в специализированных учреждениях по биобезопасности, так как они используют живой вирус.

Ученые, участвующие в программе испытаний, утверждают, что тестирование вакцины от коронавируса на людях может начаться уже во второй половине 2020 года.

Основой испытаний станет метод "быстрой реакции". Используемая экспертами технология базируется на использовании последовательности ДНК коронавируса для синтеза белка, который совпадает с белком на поверхности фактического возбудителя болезни.

Как утверждают участники проекта по созданию вакцины от коронавируса, именно этот белок будет основой вакцины, способной генерировать реакции иммунной системы, которые защищают людей.

При этом одной из особенностей технологии является функция молекулярного "зажима" – она позволит фиксировать форму белка в виде шипа, чтобы иммунная система человека смогла по этой характеристике распознавать и нейтрализовать вирус.

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Напомним, о необычных симптомах коронавируса рассказали практикующие медики во Франции. Как говорится в отчете Национального союза дерматологов и венерологов, помимо уже известных симптомов, у носителей вируса COVID-19 могут обостряться болезненные проявления на коже.

Ранее эксперт Надежда Жолобак рассказала, что до 80% населения планеты перенесет коронавирус бессимптомно.

коронавирус новости карантин Covid-19
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