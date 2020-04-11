Вакцина от коронавируса: ученые Британии заявили о прорыве

Вакцина от COVID-19 будет готова к сентябрю / Фото: zt-rada.gov.ua

Профессор Оскфордского университета Сара Гилберт, которая возглавляет разработку вакцины от смертоносного коронавируса в Британии, дала обновленный прогноз относительно того, когда будет готов препарат.

Ранее Гилберт заявляла, что вакцина от коронавируса COVID-19 может быть разработана к концу текущего года. Теперь же она уверяет, что темпы разработки ускорились, и препарат будет готов к сентябрю 2020 года. По словам профессора, в этом она уверена на 80% процентов, передает Daily Mail.

Испытания вакцины на людях начнутся в ближайшие две недели. Исследователи уже ведут переговоры с правительством по поводу производства, чтобы избежать каких-либо задержек и второго всплеска заражения коронавирусом осенью.

"Мы не хотим дойти до конца этого года и обнаружить, что у нас есть высокоэффективная вакцина, и у нас нет никакой вакцины для использования", – подчеркнула профессор.

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Как сообщает Центр системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса, по состоянию на субботу, 11 апреля, в Великобритании заражены коронавирусом 74 605 человек, жертвами Ковид-19 стали 8 974 пациентов, выздоровели – 588.

Коронавирус в Британии 11 апреля / gisanddata.maps.arcgis.com

Как сообщал Главред, ранее эпидемиолог Владимир Курпита рассказал, сколько времени Украине придется ждать, пока страна получит вакцину от смертоносного китайского коронавируса COVID-19.

Тем временем кандидат биологических наук Надежда Жолобак сообщила, сколько украинцев имеют иммунитет против COVID-19.